Opravy silnic finišují, Královéhradecký kraj investoval rekordních 1,5 miliardy

S nadsázkou lze říct, že ať se letos řidiči v Královéhradeckém kraji ocitli kdekoliv, dříve nebo později tam narazili na objížďku nebo na omezení. Hejtmanství letos do oprav silnic II. a III. třídy investovalo rekordní sumu - téměř 1,5 miliardy korun. Je to víc než trojnásobek oproti rozpočtům v minulých dekádách. Přesto se vnitřní dluh krajské silniční sítě daří umazávat jen pomalu. Ve střednědobém plánu má kraj 230 projektů v celkové hodnotě osm miliard.

Investice Královéhradecký kraj letos realizoval 92 staveb včetně oprav 10 mostů. Celkem šlo o 113,7 kilometru silnic. Významnou část peněz získal z Evropské unie a od Státního fondu dopravní infrastruktury, téměř polovinu však platil z vlastních zdrojů. Kraj připravuje na příští rok 60 dopravních staveb na zhruba 104 kilometrech. Proinvestovat plánuje víc než 2 miliardy korun. Rekordní bude zejména stavba severního obchvatu Náchoda z Bělovse do Velkého Poříčí za 550 milionů. Tam letos začal archeologický průzkum a stavba se má rozjet v polovině příštího roku.

„Jedinou šancí, jak zachránit infrastrukturu našeho kraje, je investovat každý rok víc než miliardu do rekonstrukcí. To se nám za posledních sedm let daří,“ zdůraznil hejtman Martin Červíček (ODS), který měl v minulém volebním období v gesci právě dopravu.

Největší letošní investice do krajských silnic finišují právě v těchto dnech. Od pondělí je průjezdná komunikace z Lipí do Jizbic u Náchoda, kudy v sezoně proudí hlavně turisté k pevnosti Dobrošov, 12. listopadu končí uzavírka z Debrného do Nových Zámků na Trutnovsku, do 19. listopadu mají pokračovat práce na opravě průtahu Miletínem na Jičínsku a o týden dříve se má spustit doprava na turisticky frekventovaném úseku z Deštného v Orlických horách do sedla na Šerlichu.

Na Dobrošov po novém

„Rekonstrukce silnice z Lipí do Náchoda stála 52 milionů korun. Práce však začaly už vloni a celkové náklady jsou 117 milionů,“ vypočítal ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs.

Na silnici k Dobrošovu silničáři vyměnili propustky, vybudovali odvodnění a osadili nová svodidla. Náchodská radnice současně nechala opravit a zřídit nové chodníky v místních částech Lipí, Jizbice a Buček. V listopadu mají pokračovat opravy okolních městských ulic.

„Uzavírka v loňském i letošním roce přinesla spoustu komplikací pro místní obyvatele. Proto jsme se po celou dobu snažili maximálně zmírnit dopady, například zavedením školních autobusů, aby děti nemusely dojíždět do náchodských škol přes Nové Město nad Metují,“ připomněl místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka (ČSSD).

Šerlich za dva týdny

Turisticky významná je také kompletní rekonstrukce silnice z Deštného na Šerlich za 80,5 milionu korun. Komunikace, která zažívá největší nápor v zimní sezoně, se otevře 14. listopadu. Kritikům však vadí, že ji kraj nerozšířil.

„Pokud bychom ji rozšiřovali, byly by náklady násobně vyšší. Je to horská silnice, její šířka se nezmenšila ani o centimetr. Přibyla svodidla, vykácely se některé stromy a zlepšilo odvodnění,“ odmítl kritiku hejtman. Silničáři na čtyřkilometrovém úseku vybudovali také nový most, protože ten původní byl už v havarijním stavu.

Největší letošní investicí byla rekonstrukce silnice II/325 z Debrného do Nových Zámků, která je součástí páteřní krajské trasy z jihu na sever, vede z Chlumu u Hradce Králové až do Krkonoš. Letošní práce byly už šestou etapou oprav za 144,5 milionu korun. Významná byla oprava spojky z Librantic na Jaroměř za víc než 80 milionů i pokračování obchvatu Opočna, kde se letos proinvestovalo 68 milionů.

Mosty se nedaří opravit

Ačkoliv letos kraj opravil nebo postavil desítku mostů, jsou to právě mostní stavby, kde se letos stavebně nedařilo. Práce se nerozjely hned na čtyřech plánovaných mostech.

Nejzávažnější situace je v Nechanicích na Hradecku, kde je mostovka v natolik špatném stavu, že ji silničáři museli překlenout provizorním ocelovým mostem. Ten je uložen na patkách a klene se jen několik centimetrů nad původní silnicí. Doprava na hlavním tahu do Nového Bydžova je kvůli tomu uprostřed města svedena do jednoho pruhu a provoz ze tří směrů tam řídí semafory.

„Všechny nabídky, které jsme dostali, byly nad předpokládanou cenou. Proto ani v plánu na letošní rok Nechanice nebyly a museli jsme tam provést provizorní opatření. Příští rok zahájíme nové výběrové řízení s aktualizovanými cenami,“ sdělil Brandejs.

Omezení v Nechanicích zřejmě potrvá ještě dva roky. Práce poběží za provozu, a to se bez kyvadlové dopravy neobejde. Tím se prodlouží i realizace.

Další tři mosty se letos nepodařilo opravit mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem. Ač jsou ve špatném stavu, zakázka tu kvůli procesním chybám skončila už ve fázi výběrového řízení. Kraj tam nyní soutěží zhotovitele na příští sezonu.

„Také oprava těchto ´polských´ mostů musí probíhat za provozu. U jednoho vybudujeme provizorium, na dalších dvou bude částečný provoz po náspu. Jsou to poloviční mosty - část vede v zářezu a část po mostě,“ přiblížil opravy technicko-obchodní náměstek údržby silnic Jiří Koutník.