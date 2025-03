Oprava unikátního podchodu v Hradci se blíží, k výročí hraje barvami

Zásadní proměna není potřeba, podchod u Centrálu není jen obyčejnou dírou do země nebo spojkou pod rušnou křižovatkou. Přesto opravy vyjdou na desítky milionů korun. Cílem není pouze technická rekonstrukce, ale prosvětlení, vzdušnost a oživení.

O opravách se mluví už několik let, ale projektanta radnice našla až na třetí pokus. Do dvou předchozích tendrů se nikdo nepřihlásil, takže město nastavilo nové podmínky. Projekt si nakonec vzala na starost hradecká společnost AKIA.

Zatímco před osmi lety byly maximální ambicí opravy přístřešků a později výlohy podzemních provozoven, od roku 2022 se mluví o celkové revitalizaci. Podchod s toaletami, obchody s textilem, cukrárnou, inzertními výlohami a s uměleckými vitrínami Walk Thru Gallery by se měl stát místem pro setkávání.

Počítá se s odstraněním kovových výloh, s výměnou podlah i osvětlení, s jiným uspořádáním toalet nebo s otevřením kavárny do volného prostoru. Návrh pamatuje na výrazné liniové svítidlo v hlavní části s i menšími kruhovými světly, dominuje předstěna, vše kopíruje stávající geometrické kompozice z pohledového betonu od výtvarníka Jiřího Felgera.

„Když nám bylo vydáno stavební povolení, dosáhli jsme klíčového milníku. Jde o jedno z nejfrekventovanějších míst a o jeho proměnu ve funkční zónu, která odpovídá dnešním potřebám. Nejprve se opraví vnitřní prostory, které projdou výraznými úpravami včetně modernizace komerčních jednotek, pak se bude pokračovat na vstupních rampách, schodištích a prosklených přístřešcích,“ řekl Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města.

„Bolševici chtěli díru do země“

Když před 55 lety socialistická radnice přišla s nápadem prvního hradeckého podchodu, měla to být fádní díra do země k překonání křižovatky.

Jenže architektu Karlu Schmiedovi se tenkrát podařilo prosadit mnohem velkorysejší řešení s obchody, toaletami a s výškou pro vjezd úklidového vozu. Schmied moderním podchodem vytvořil první a na dlouhou dobu poslední prvek pěší zóny v Hradci Králové.

Naplánováno dokonce bylo i čtvrté rameno. „Bylo jasné, že se podchod u Centrálu musí udělat, dopravní situace k tomu směřovala. Tehdy jsem jel pro inspiraci do Vídně. Bolševici chtěli nejlevnější řešení, jen díru. Povedlo se mi prosadit podchod vybavený obchody a záchody. Bohužel se mi nepodařilo prosadit obsloužení čtvrtého kvadrantu křižovatky u dnešní Katschnerky. Byla tam nějaká důležitá stoka, kterou nešlo přeložit,“ vzpomínal Karel Schmied roku 2018 v rozhovoru pro MF DNES. Tehdy převzal hradeckou Cenu dr. Františka Ulricha a za necelý rok zemřel.

Walk Thru Gallery

Celé jedno rameno by mohlo být čistě umělecké. Walk Thru Gallery existuje v části u Bia Central od roku 2009. Tvoří ji osm vitrín a zaměřuje se na tvorbu začínajících autorů.

„Založila bych tam klub, protože by v podzemí nebyl problém s ruchem v centru. Tam by to žilo, pořádaly by se kulturní akce, koncerty a výstavy, v podstatě celé to rameno podchodu by tak fungovalo,“ popsala svou představu Michaela Kotlandová, teoretička dějin umění a kurátorka galerie v podchodu.

Administrativní práce potrvají ještě několik měsíců, ale stavební povolení už město má.

„Zadáváme zpracování prováděcí dokumentace, pak zahájíme výběr zhotovitele, což se dá očekávat na začátku léta. Když to půjde podle plánu, první stavební práce začnou na přelomu roků a podchod bude hotový na podzim, nejpozději do konce příštího roku 2026,“ uvedl Lukáš Řádek. Náklady odhaduje na desítky milionů korun.

Čtvrté rameno nebude

Až kolem stovky milionů by stálo vybudování čtvrtého ramena podchodu směrem k Hořické ulici. Radnice tento nápad chtěla po revoluci oprášit, ale plány vzaly za své nejen kvůli nákladům, ale též nebezpečným jedům.

Z bývalé dehtárny, která před více než sto lety stála u Vančurova náměstí, se podzemní vodou až do centra rozšířila kontaminace benzenem, toluenem či naftalenem. Jedno z největších ohnisek je právě v místech, kudy by vedla větev podchodu do Hořické. Předpokládá se, že jedy dosud dorazily až do Labské Kotliny.

„Pokud bychom měli respektovat výsledky studie, nějaké rozsáhlé podzemní stavby v centru jsou podle mě vyloučené. Město však o budování dalšího ramena podchodu ani neuvažovalo a nepředpokládám, že se ta situace v krátké době změní. Není to reálné také pro extrémní finanční náročnost,“ upozornil náměstek primátorky pro oblast životního prostředí, architekturu a urbanismus Adam Záruba (Změna).