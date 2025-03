Oprava mostů začíná, radnice po kritice objednala autobus pro školáky

Zakázka za víc než 229 milionů korun je výjimečná soustavou mostů přes Orlici a její záplavové území. Úsek je dlouhý sice jen málo přes 500 metrů, avšak téměř polovina vede po mostech.

Rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku pro motorová vozidla. Omezení začíná dnes a trvat by mělo do 23. listopadu 2026. Objízdná trasa vede přes Borohrádek a Čestice a měří 17 kilometrů. Pěší a cyklisté se mezi obcemi dostanou po cyklostezce a starém mostě, který stavbaři zdemolují až po zprovoznění nového.

Protože se na stezce očekává zvýšený pohyb chodců a cyklistů, budou na nedaleké křižovatce přes silnici I/11 v ranních hodinách hlídkovat městští strážníci. Jde o hlavní tepnu z krajského města na Rychnovsko.

„Měli by zajistit především bezpečné přecházení školních dětí z Albrechtic a Štěpánovska. S umístěním strážníků zatím počítáme do konce školního roku,“ vysvětlil starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský (TOP 09).

Kvůli uzavírce jsou upravené jízdní řády autobusů mezi Albrechticemi a Týništěm. Radnice v Týništi navíc objednala také ranní spoj městské hromadné dopravy do své místní části Štěpánovsko, která leží za řekou vedle Albrechtic. Se zajížděním MHD do Štěpánovska se po dobu uzavírky nepočítalo, ale radnice změnila názor po kritice místních na veřejné diskuzi k uzavírce, která proběhla v únoru.

„Tento ranní spoj pojede po objízdné trase. S ředitelem školy jsme domluveni, že žáci mohou přijíždět do výuky později. Autobus totiž uspíšit nelze,“ řekl starosta.

Radnice původně tvrdila, že spoj do Albrechtic ponechat nelze, protože by se kvůli tomu musely posunout ostatní ranní spoje MHD a děti z jiných částí města by do školy přijížděly o půl hodiny dříve. Nakonec ostatní spoje zůstaly na svých časech a posunul se příjezd linky ze Štěpánovska. Děti tak na náměstí přijedou až krátce před osmou ráno.

Týnišťská škola po veřejné diskuzi oslovila rodiče dětí ze Štěpánovska s dotazníkem, zda posílají děti do školy autobusem, nebo o tom po dobu uzavírky uvažují. Z průzkumu vyplynulo, že zájem o MHD stoupne.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Usoudili jsme proto, že bude dobré ten autobus přidat. Nicméně teď nedokážeme říci, jak se počet cestujících zvýší. Budeme to dál sledovat,“ sdělil Koldinský. O navýšení rozpočtu na MHD bude ještě rozhodovat zastupitelstvo.

Řidiči se po dobu uzavírky nedostanou do Týniště ani po místní komunikaci přes osadu Světlá, která je ve špatném stavu. Sousední Žďár nad Orlicí tam z obavy před extrémním provozem nechal umístit závoru. Projedou jen složky integrovaného záchranného systému.