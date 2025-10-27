Opilý bezdomovec v hospodě vytáhl z igelitky sto tisíc, svědek volal strážníky

Starší muž s igelitkou peněz zaujal v pátek večer návštěvníky jedné hradecké restaurace. Když už opilý platil útratu, rozložil po stole bankovky v hodnotě přes 100 tisíc korun. Hosté měli strach, aby mu je někdo neukradl, proto jeden z nich přivolal strážníky. Ti muže napřed odvezli na záchytku.

Strážníci na místě zjistili, že muž dlouhodobě žije na ulici. V igelitové tašce měl 110 tisíc korun.

„Muž hlídce uvedl, že peníze získal doplacením důchodu. Z důvodu jeho silné opilosti rozhodla hlídka o převozu na záchytnou stanici. Při ranním propuštění ze zdravotnického zařízení mu strážníci doporučili, aby využil služeb azylového domu a svou hotovost si bezpečně uložil,“ uvedla mluvčí Městské policie v Hradci Králové Eva Kněžourová.

