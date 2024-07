Nezdržujte, musím do práce, vzpouzela se opilá řidička hlídce. Dostala pouta

Seběhlo se to minulé pondělí krátce po třetí ráno, když pozornost hlídky upoutalo vozidlo stojící v silnici, kde bránilo provozu. „Ve chvíli, kdy se k němu strážníci přiblížili, se náhle prudce rozjelo a jen těsně minulo auto stojící přímo před ním. Projelo třídou ČSA, Mýtskou ulicí a pokračovalo do historické části města,“ popsala mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová.

Hlídka vyrazila za ním a světelným znamením dávala pokyn k zastavení. Auto nereagovalo, naopak ještě zrychlilo. „Přejíždělo z pruhu do pruhu, dostávalo se až do protisměru, kde se na poslední chvíli vyhnulo střetu s protijedoucím vozidlem. Svoji nebezpečnou jízdou řidička ohrožovala sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Teprve na Malém náměstí zareagovala a zastavila,“ uvedla Kněžourová.

Až tam městská policie zjistila, že za volantem sedí sedmadvacetiletá žena. Vystoupila a stále něco vykřikovala, což zaznamenaly i kamery strážníků. Působila nervózně, byla vulgární a podle strážníků se s ní moc nedalo mluvit.

„Tak mě zatkněte“

„Vole, já musím do práce, mně je to jedno, tak mě zatkněte,“ prohlašovala. Na videonahrávce je dále vidět, jak se jí strážník snaží zablokovat cestu, když se pokouší utéct. „Přestaň na mě sahat,“ zazní také na videu.

„Tvrdila, že doklady zapomněla doma, že musí okamžitě do práce, že velmi spěchá a že strážníci ji zbytečně zdržují. Opakovaně nastupovala do vozidla, kde se snažila zabouchnout dveře a nastartovat. Když se jí to nepodařilo, pokusila se z místa utéct. Po několika metrech strážníci ženu dostihli,“ uvedla mluvčí.

Aby se zklidnila, nasadili jí pouta. Přivolaní policisté ji vyzvali k dechové zkoušce. Nejprve odmítala a požadovala odběr krve, pak si to rozmyslela.

„Dechová zkouška sedmadvacetileté ženě prokázala téměř tři promile alkoholu,“ dodala mluvčí. Případ převzala státní policie. Řidičce hrozí trest za ohrožení pod vlivem návykové látky, mohla by jít až na rok vězení.