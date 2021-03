Přepřahat teď je riziko, říká ke krizi v Hradci exprimátor Vlasák

Jak pokračují jednání o nové koalici? Začněme třeba tím, na čem panuje shoda.

Hned na počátku všech jednání jsme zdůraznili, že naším hlavním cílem je dokončení rozběhnutých zásadních investic, na které Hradečáci řadu let čekali. Jednali jsme o tom se všemi stranami zastoupenými v zastupitelstvu a ukázalo se, že v tom by neměl být problém.

V ODS si další spolupráci se Změnou a Zelenými vůbec neumíme představit. Oldřich Vlasák člen vyjednávacího týmu ODS

Kde to tedy vázne?

Menšinová koalice rozhodně není to nejlepší řešení pro město, ale to způsobili Zelení. ODS už od počátku vyzývala ke spolupráci a nabízela řešení. Je jasné, že každý musí v něčem ustoupit. V zájmu uzavření stabilní dohody bychom byli ochotní přenechat HDK třeba i čtyři z devíti pozic radních. Zbytek by pak zůstal lidovcům, Pirátům a ODS. HDK by si ale měl uvědomit, že zdaleka nevyhrál volby. Vždyť oproti minulým volbám naopak dokonce z dvanácti mandátů spadl na sedm.

Ve vašem výčtu možné koalice mi chybí Změna a Zelení...

Je to tak, v ODS si totiž se Změnou a Zelenými vůbec neumíme představit další spolupráci. Oni totiž bez hlubšího zdůvodnění vypověděli koaliční smlouvu, ale pokud šlo o jejich křesla, koalici opustit odmítali. Týkalo se to zejména jejich náměstka Hanouska. Ten si pro udržení své pozice dokonce na další více než dva měsíce našel podporu komunistů, HDK, Pirátů a lidovců. Stejná skupina naopak odvolala náměstkyni Pourovou. Pan Hanousek se pak snažil shánět po budově magistrátu senzace proti hradeckým úředníkům a napadal své bývalé kolegy z koalice. To ostatně dělá dosud. A to, že ho komunisté v jeho funkci dvakrát podrželi, to již zapomněl. Proto už od samotného počátku jednání nabízíme stabilnější model spolupráce čtyř stran, a to ODS, HDK, Pirátů a KPH.

Podmínkou HDK i Pirátů však je výměna primátora. Nabízejí prorektorku Univerzity Hradec Králové Pavlínu Springerovou...

Na osobě primátora jsme se zatím nedohodli, protože svého kandidáta má jak ODS, tak i HDK. Bohužel ale HDK nenabízí žádné další své představitele na uvolněná místa. Pak se obtížně jedná, ale to si asi sám umíte představit.

Zkrátka: HDK podle vás nemá žádné další výrazné osobnosti?

Myslím, že je to tím, že výrazné osobnosti HDK jsou nyní už zaneprázdněné na krajském úřadě nebo v Senátu.

A Piráti podle vás nabízejí kvalitní jména?

Jsou v jednání tvrdí, ale musíme ocenit jejich konstruktivní přístup. Na náměstka nominují pana Vrbického. S tím nemáme problém. Stejně tak podle nás případně mohou mít další dva radní.

Zbývají ještě lidovci, tedy přesněji Koalice pro Hradec. Ti však již dříve avizovali, že nemají člověka, který by post radního vykonával na plný úvazek, tedy jako uvolněný...

Těm nabízíme jedno místo radního. Je ale potřeba říct, že pouhý jeden post je kvůli tomu, že nikdo z jejich představitelů aktuálně není ochotný jít na uvolněné místo.

Jak tedy zní vaše definitivní nabídka?

Samozřejmě, že jsme přístupní ke změnám. I když přepřahat 20 měsíců před volbami je docela velké riziko. Rozhodně ale nepřipustíme, aby naše kandidáty vybíraly ostatní strany. Takové praktiky nám opravdu připadají jako z minulého režimu. My také nelustrujeme kandidáty jiných stran. Nikdo nám přitom neřekl, co jsme vlastně udělali za ty poslední zhruba dva roky špatně. Magistrát funguje bez velkých problémů a oceňuji práci a nasazení našich úředníků v této těžké době.

Návrhy partnerů na snížení počtu radních jsou pro vás schůdné?

Z manažerského hlediska by to byl podle mých zkušeností zbytečný problém. Menší počet náměstků a zavedení uvolněných či neuvolněných radních s gescemi pro různé oblasti město zatím nezná. Znamenalo by to složitější zaučování nových a vlastně i stávajících radních, ale především – jak si každý, kdo má aspoň trochu zkušenosti s fungováním nějaké větší zaběhnuté organizace, si asi umí představit – administrativní chaos, jaký každá taková rozsáhlá změna vždycky nutně přináší. Navíc teď fungujeme kvůli epidemii ve ztížených podmínkách. Takže si vůbec nedovedu představit, že bychom zrovna v takovém období museli přepracovávat rozložení gesčních oblastí, které mají jednotliví členové vedení města na starosti.

Vaši partneři by novou koalici rádi uzavřeli do konce příštího týdne, vy jste však již dříve řekl, že termín si dáváte až do konce března. Není to příliš dlouhá doba?

Tak především, já i moji kolegové chceme provést město touto obtížnou dobou zodpovědně, chceme nadále pomáhat živnostníkům i firmám, dokončit všechny prospěšné investice, které se nám podařilo rozběhnout, a přitom udržet rozumné hospodaření Hradce. Bez opravdu seriózní dohody a garancí, že naše projekty budou v pořádku pokračovat, nebudeme vstupovat do žádných rizik. Připomínám, že je dosud platná koaliční smlouva s ANO, a bylo by velmi neseriózní ji lehkomyslně ukončit bez toho, že bychom věděli jak dál. My si i přes určité neshody vážíme toho, že se díky naší spolupráci podařilo rozjet různé projekty a vyřešit problémy z minulosti. Opravdu jen namátkou: fotbalový stadion, odlehčovací služba v Honkově ulici, kterou už dokončujeme, dohoda s CTP, která znamená příjem 15 milionů do městské pokladny, dostavba ZUŠ Střezina a tak bych mohl pokračovat.