Zrušený ohňostroj a násobně dražší videomapping rozdělily Hradec

Ani bourání hradeb před 120 lety nebo o 100 let mladší úvahy o okruhu pro formule 1 nevyvolaly v Hradci Králové tolik protichůdných reakcí jako desetiminutová novoroční chvilka na Velkém náměstí.

Je pravda, že nejen loni, ale i v předchozích letech sledovaly ohňostroj na náměstí davy Hradečanů a další tisíce jej viděly z ulic či oken. Letošní videomapping a lasery tolik netáhly, místní se kvůli nim navíc museli vypravit přímo před radnici.

Výhodou ohňostroje je cena. Letošní První den spolu vyšel asi na dva miliony korun. Loňský ročník včetně desetiminutového ohňostroje stál 525 tisíc korun, samotný ohňostroj 380 tisíc.

Nesmělý potlesk

Kromě čočkové polévky a punče zdarma dostali návštěvníci Velkého náměstí nejprve koncert a pak asi desetiminutové promítání s hudebním doprovodem. Na staré radnici se objevovaly neodmyslitelné symboly Hradce - budova muzea, Skleněná věž, lízátka z fotbalového stadionu, ale i panelové sídliště anebo dům Harmonie na Moravském Předměstí. Na závěr ještě laserové paprsky a pak už nesmělý potlesk.

Letošní novoroční oslavy to měly od začátku těžké. Videomapping byl ještě ve výrobě, a ač ho ještě nikdo neviděl, musel bojovat s kritikou na sociálních sítích i mezi politiky. A sotva skončil, začalo to nanovo.

„Videomapping pokrýval pouze budovu staré radnice, od morového sloupu byl špatně viditelný a nekvalitní bylo v těch místech i ozvučení. Laser show navíc lidi nepřesvědčila, aby na náměstí, zůstali a naplnili tak původní myšlenku První den spolu. Oproti loňskému roku poloprázdné náměstí svědčilo o zájmu Hradečanů,“ reagovalo na sociálních sítích opoziční hrnutí Rozvíjíme Hradec.

Jeho lídr Jan Holásek pokládá videomapping za netransparentní plýtvání z městského rozpočtu. „I když rozumíme šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí, nerozumíme nešetrnému přístupu k městské pokladně,“ řekl.

Kuriózní je, že za hnutí Rozvíjíme Hradec byla zvolena současná náměstkyně primátorky pro oblast kultury Ilona Dvořáková, tedy nejen obhájkyně promítání, ale i nákladů na celou akci.

„Pohybovala jsem se mezi lidmi na náměstí, abych zjistila jejich názory, a registrovala jsem téměř vesměs pozitivní ohlasy. Jinak je ale Hradec rozdělený na dvě skupiny. Jedna preferuje ohňostroj, ta druhá jej nechce. Ty skupiny jsou vyrovnané, ale za mě to bylo opravdu velmi dobré,“ uvedla Dvořáková.

„Co to mělo být?“

V debatách na sociálních sítích to místy vypadalo, že zrušený ohňostroj je důvodem k předčasným volbám. „Hrůza děs a opět tunel jako kráva. By mě zajímalo, komu šly peníze do kapsy?“ ptal se Pavel Kuřátko Štěpánek.

„Když radnice připomíná bordel… Asi jsem stará, ale co to sakra bylo?“ přidala se Pavla Štanderová. „Co to mělo být? Neměl by videomapping vyprávět nějaký příběh? A ta divná hudba k tomu... Tohle vypadá jak nějaká amatérská slátanina připomínající jen geometrický tvary. Tohle se fakt nepovedlo,“ napsal Petr Mňuk. I další příspěvky slušně, ale i vulgárně požadovaly návrat ohňostroje.

Odpalování raket z ochozu Bílé věže se může stát příštím volebním slibem. Avšak náměstkyně Dvořáková pyrotechnickou show vracet nechce: „Zrovna před chvílí jsem četla, že letos byla v Česku asi jen desetina novoročních ohňostrojů. Také my bychom chtěli jít novým směrem. Neznamená to, že to nutně musí být videomapping, ale ohňostroje už do dnešní doby nepatří. Do ovzduší se dostává obrovské množství nebezpečných látek, zahyne spousta ptáků, ztratí se spousta zvířat. Pokud ohňostroje nebudou vymyšlené tak, aby byly citlivé k přírodě a zároveň tiché, už sem nepatří.“

Novoroční První den spolu se vydařil také podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK): „Když je ohňostroj, polovina lidí je šťastná a druhá nešťastná. Možná se to teď otočí. Uvidíme, jestli to bylo správné rozhodnutí. Já jsem ale přesvědčena, že ano.“

„Řekl bych skoro, že Hradečáci si zvolí každé čtyři roky novou radnici a byli by nejraději, aby nic neměnila, nic nastavěla a nic neopravovala. A nebo alespoň aby to vše udělala, ale podle představ každého jednoho ze sto tisíc občanů Hradce,“ napsal na Facebooku Vladimír Doležal.

I další nový způsob oslav vyloženě ocenili. „Mně i dětem se to moc líbilo. Hudba i vyobrazení historie města. K jakékoliv změně je třeba odvahy a vůbec mě nepřekvapují některé názory. Je na každém, zda se bude vztekat a kritizovat, jak by to udělal jinak a lépe, nebo si na tom najde skutečně něco hezkého,“ uvedla Monika Jankajová.