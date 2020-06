Odpočívadlo s WC má vyrůst na místě bojiště. Kritici mluví o zneuctění padlých

Zatím je to jen nákres. I ten však bohatě stačí, aby se mnoha archeologům, historikům nebo fandům vojenské historie udělalo nevolno.



Až se snad již za tři roky pohne stavba dálnice D35 od Hradce Králové na Jičín, má mezi Všestary a Lípou v obou směrech vzniknout odpočívadlo. Přesněji řečeno má být v místech, kde se 3. července 1866 v bitvě soustředily rakouské dělostřelecké baterie a zálohy, aby se útokem na vyvýšeninu Chlumu marně pokusily zvrátit vítězství Pruska.

Masové hroby nejsou ničím výjimečným. Naposled se o tom přesvědčili v Rozběřicích, které leží jen několik stovek metrů odtud a kde nedávno při hloubení kanalizace vykopali ostatky vojáků.



Když se o záměru Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na konci loňského roku dozvěděl Komitét pro udržování památek z války roku 1866, okamžitě jednal. Obává se nenávratného zničení obrovského pietního místa, které je památkovou zónou. Poukazuje na zneuctění památky všech padlých.

„Samozřejmě chápeme stavitelské normy, každá z nich má však výjimky a pevně věřím, že tento případ výjimečný je. Ucelenost toho prostoru je klíčová, vždyť krajina se od bitvy nezměnila. Chápeme, že ji protne dálnice a pokrok rozhodně zastavit nechceme, ale plány odpočívadla by se rozhodně zastavit měly. Zkusíme všechny legální možnosti tomu zabránit,“ říká Radek Balcárek, šéf projektu vzpomínkových akcí Königgrätz 1866.

Komunikace mezi odpůrci stavby odpočívadla a ŘSD přinesla vypuštění plánované benzinky a zmenšení na kapacitu 25 osobních aut, 10 kamionů a čtyři autobusy. Návrh na přesunutí do údajně vhodnější lokality u Milovic nebo Svobodných Dvorů však státní organizace striktně zamítla.



„Posun odpočívky do jiné a vhodnější lokality mimo centrální část památkové zóny není v žádném případě možný,“ odpovídá v korespondenci s komitétem Marek Novotný, ředitel hradecké správy ŘSD.

Podle něj by přemístění způsobilo porušení norem pro vzdálenost odpočívadel. „Územím již stejně bude procházet dálnice, proto bych považoval za vhodné z této situace těžit a podpořit význam historického místa tím, že by to odpočívky mohly svým ztvárněním respektovat. Například toalety, osvětlení i mobiliář mohou být navrženy ve stylu dané doby. Je možné i zřídit informační centrum a propagovat lokalitu,“ míní Novotný.

Vadí vám, že na místě někdejšího bojiště má stát odpočívadlo se záchody?

ANO 237 NE 319

Hledají se plusy a minusy

„Území okolo Všestar a Rozběřic je neuvěřitelně bohaté na archeologické nálezy a odpočívadla jsou strašlivým zásahem do krajiny, navíc ve velké ploše. Chápeme, že tam být musí, ale uvítali bychom, kdybychom se mohli pokusit o součinnost. Popravdě se s námi o tom nikdo nebavil,“ konstatuje Miroslav Novák, vedoucí archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové, k němuž patří Muzeum války 1866 na Chlumu.

Ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich se netají sympatiemi k cíli odpůrců zamezit stavbu velké odpočívky, zároveň si však uvědomuje možnosti, které by mohl nabízet menší plac pro oddech motoristů.

„Souhlasím s tím, že v pietním území jednoho z největších terénních hřbitovů střední Evropy nemá masivní odpočívka co dělat. Mým cílem je kompromis a vybudování odpočívky jen pro osobní dopravu bez benzinky a navíc s informacemi o bojišti či pomnících. Když už to musí být, chtěli bychom toho využít. Myslím si totiž, že tu stavbu se úplně stopnout nepodaří,“ říká Grulich.

Napoví schůzka obou stran sporu

V tomto týdnu se na Chlumu koná schůzka ŘSD s lidmi z opačného názorového proudu. Bude se hledat oboustranně přijatelná shoda. „Jsme ochotni se se zástupci ŘSD sejít a pokusit se hledat řešení, které nezasáhne centrální část bojiště, ale zároveň alespoň částečně naplní záměr ŘSD,“ říká místopředseda Komitétu 1866 Jiří Synek.

Přestože práce na úseku dálnice D35 z Hradce Králové do Jičína se zatím dějí jen administrativně, hotovo by mohlo být už za šest a půl roku. Je tedy dost dobře možné, že v provozu bude dříve než diskutovanější D11 z Hradce do Trutnova.

Tři úseky na Jičín mají územní rozhodnutí. Hotové jsou také dokumentace pro stavební povolení. Zatímco na D11 mezi Jaroměří a Trutnovem se stále ještě jedná o finální trase, pro dálnici z Hradce na Jičín už stát vykupuje pozemky. Nejdál je úsek z Úlibic do Hořic.