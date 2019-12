Socha největšího trpaslíka Evropy je v půlce, spolek usadil další blok

Už více než dva roky na vrchu Mohejlík jižně od podkrkonošského města vyrůstá socha obřího trpaslíka složeného z kvádrů dovezených z nedalekých lomů. Lidé se na stavbu pískovcového díla skládají prostřednictvím crowdfundigové kampaně a dárci přispívají na pořízení jednotlivých kamenů.

„Dnes jsme umisťovali předposlední z větších kamenů. Naštěstí se nám podařilo ho usadit na první pokus, i když příprava trvala déle, muselo se dlouho měřit a teprve potom vrtat. Nyní má trpaslík téměř polovinu své výšky a také počet kamenů je zhruba v polovině, celkem jich bude 49,“ přibližuje šéf Okrašlovacího spolku Rašín a někdejší politik František Kozel, jehož funkce se nazývá „pantáta“.

Vznik sochy inicioval spolek Rašín pod heslem „Za ještě větší srandu v Čechách!“ a má historii dlouhou téměř čtvrt století. První kopnutí do země na pozemku, který členové spolku zakoupili ze svých příspěvků, se odehrálo 13. října roku 1995.

Základovou jámu nadšenci vyhloubili v roce 2017, ovšem již pod heslem „Bezmeznou monumentalitou za věčnou slávu národa“.

„Myšlenka vznikla ještě o rok dříve, když jsme s Kurtem Gebauerem seděli v hospodě nad pivem a preclíky. Heslo se změnilo proto, že Kurt prohlásil, že té srandy bylo v Čechách až dost, a že tedy prosazuje nové. Já jsem si jako pantáta spolku dovolil mít svůj názor a říkám, že Obří trpaslík bude symbolem české velikosti,“ říká s nadhledem František Kozel a potvrzuje, že celý projekt je nadsázka.

Inspirovali se husitskou mohylou, vystavěl ji vinárník

Na vrchu Mohejlík u silnice z Hradce Králové do Jičína stojí od konce 19. století husitská mohyla.

Ke 470. výročí Žižkova vítězství na vrchu Gothard v Hořicích (dějiště vítězné bitvy Orebitů v čele s tehdy již slepým vojevůdcem Janem Žižkou a opoziční kališnickou šlechtou vedenou Čeňkem z Vartenberka, pozn. red.) dal v roce 1893 pískovcový památník od Josefa Šešiny postavit tamní vinárník a vyznavač husitské myšlenky Josef Šťastný.

„Mohyla je pro nás inspirativní. Josef Šťastný ji totiž celou financoval a my jsme si z něj vzali příklad, že takové pomníky se mají stavět za soukromé peníze. Naši monumentální sochu stavíme bez dotací. Žádné jiné peníze než od dárců nemáme k dispozici a ani je nechceme,“ vysvětluje Kozel.

„Shánění mecenášů je můj denní chleba. Od začátku stavby jsme od nich získali zhruba 1,2 milionu korun. Vzhledem k tomu, že práce na horní části trpaslíka budou náročnější, cílovou částku odhaduji na 1,7 milionu korun,“ popisuje.

„Na internetových stránkách máme u každého kamene uvedenou konkrétní částku. Dárce se rozhodne, který kámen se mu líbí, a daruje nám peníze potřebné k jeho pořízení. Může potom k trpaslíkovi přijít a přesně ví, který je ten ‚jeho‘. Přispívat se může na celý kámen, nebo jen jeho část,“ říká Kozel.

Přemítá, v čem bude skulptura jedinečná: „Podle našich informací to bude největší trpaslík v Evropě, což ještě musíme ověřit. Ani inženýr Pavel Pavel (český technik, který zkoumal transport mimořádně těžkých břemen, pozn. red.) by s ním nehnul.“

„Jedinečný je trpaslík také v tom, že by měl být vzkazem naší generace generacím budoucím, že jsme tady žili v určité absurditě. Jsme totiž trpaslíky, ale domníváme se, že jsme obry. V neposlední řadě je to i reklamní poutač na město Hořice, kde jsou desítky pískovcových soch. Obří trpaslík má upozornit, že právě kamenickou tradicí jsou Hořice významné,“ tvrdí.

Čerstvě usazený kámen má objem více než 3,5 metru krychlového a váží 12 tun. Každá část sochy trpaslíka je originál dovezený z lomu v Dubenci či Ostroměři a lidé si mohou sami dovodit, co představuje.

„Obří trpaslík je umělecké dílo a představa o tom, co jednotlivé kameny znamenají, může být různá. Někomu může kámen připomínat trpaslíkovy trenýrky, ale dá se to vykládat i tak, že jde o vousy. Není to realistické dílo, každý si tam může najít svůj význam či myšlenku,“ uzavírá František Kozel.

Socha trpaslíka by měla vážit okolo 200 tun a hotova by mohla být v roce 2021.