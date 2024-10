Dvůr se obává dvou dálnic, kvůli zvýšené dopravě ve městě chce obchvat

Řešením je soustava přeložek krajských silnic a obchvatu městských částí, které vyjdou na stovky milionů korun. Podle dvorské radnice to však je realistické. Základem se má stát obchvat Choustníkova Hradiště, který podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za státní peníze vybuduje kraj.

Stavba dálnic v okolí Dvora Králové se po letech příprav rozhýbala. Mezi Hradcem Králové a Hořicemi jsou rozestavěny dva úseky D35 a další z Hořic do Úlibic u Jičína, který měří více než 16 kilometrů, se začne stavět příští rok.

Jedenadvacet kilometrů dlouhou část D11 z Trutnova do Královce u polských hranic dělníci rozestavěli v polovině října. Poslední zbývající úsek z Jaroměře do Trutnova má začít růst v příštím roce. Pokud vše půjde podle plánu, v roce 2028 bude D11 z Prahy přes Hradec Králové k hranicím v celé délce 154 kilometrů kompletně hotová. V polské Lubawce se napojí na rychlostní silnici S3 vedoucí k Baltskému moři.

Kolaps dopravy už znají

Obyvatelé Dvora Králové a celého Podkrkonoší získají rychlé spojení s Hradcem Králové i s Polskem, avšak musí počítat s ještě větším provozem ve městě. Ten přitom už dnes v letních špičkách naráží na limity. Patrné to bylo ve druhé polovině srpna, kdy do dvorského safari parku ve velkém zamířili Poláci a doprava v centru v některých dnech kolabovala.

Narůstající dopravní zátěž potvrzují i údaje z radarů pro úsekové měření. Například v sousedním Choustníkově Hradišti se počet aut za posledních deset let zdvojnásobil, městysem denně projede až 20 tisíc vozidel.

Až budou D11 a D35 hotové, vzdálenost mezi nimi bude jen 24 kilometrů. Řidiči, kteří mezi nimi budou přejíždět, pojedou přes centrum Dvora Králové. Jinou možnost ani mít nebudou.

„Po dokončení obou dálnic dojde k dalšímu zvýšení intenzity osobní i nákladní dopravy na stávajících krajských komunikacích, a to ve všech směrech. Řidičům z Polska, kteří míří do Liberce, se nepochybně vyplatí jet zkratkou přes Dvůr Králové,“ upozorňuje dvorský radní Nasik Kiriakovský (nestraník, Síla Dvora), který je zároveň členem krajské komise pro liniové stavby.

Centrem Dvora Králové vedou dvě krajské komunikace II. třídy. Silnice II/299 z Choustníkova Hradiště na Hostinné a Vrchlabí a silnice II/300 z Kocbeří na Miletín a Hořice, která fakticky propojí dálnice D11 a D35.

„Ani jednu z těchto krajských silnic není možné do budoucna rozšířit a jejich kapacitu navýšit,“ říká Kiriakovský. V komisi pro liniové stavby a na dvorském zastupitelstvu už prezentoval řešení, které by Dvoru Králové ulevilo. „Kombinace dvou přeložek krajských silnic a obchvatu městských částí Žireč, Zboží a Lipnice vytěsní tranzitní dopravu z historického centra,“ tvrdí.

Třetí most přes Labe

Návrh počítá se zkapacitněním trojkové silnice v městské části Žireč, na kterou naváže estakáda přes údolí Labe vedoucí k závodu textilky Juta na Borkách.

„Toto řešení by umožnilo přesunout z centra města, Zboží i Žirče veškerou nákladní dopravu, která by do průmyslové zóny mířila z dálnice,“ poznamenává radní.

Centru města odlehčí přeložka silnice II/299 ze Strže směrem na Verdek, její součástí bude nový most přes Labe, v části Lipnice směrem na Hořice pak město navrhuje přeložku silnice II/300. „Všechny navržené trasy korespondují s platným územním plánem, ve kterém jsou historicky zaneseny,“ dodává Nasik Kiriakovský.

Podle starosty Dvora Králové Jana Jarolíma (ANO) je prioritou západní obchvat navazující na dálnici D11, která má být hotova za tři a půl roku. Jednal o tom na ministerstvu dopravy i Ředitelství silnic a dálnic. „Ministerstvo dopravy a ŘSD vidí stavbu obchvatu realisticky. Nové případné propojení směrem na Verdek by bylo pro město obrovsky cenné, protože bychom tím získali tolik potřebný třetí most přes Labe,“ uvádí Jarolím.

Návštěvnost se blíží k 700tisícové hranici

O financování by se měly podělit ŘSD a Královéhradecký kraj. Náklady zahrnují také obchvat Choustníkova Hradiště, výkupy pozemků a přípravné práce. Vše dopravní inženýři předběžně spočítali na více než dvě miliardy korun. Právě obchvat Hradiště a dálniční přivaděč do Dvora Králové budou první etapou obchvatu města. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla by obchvat Choustníkova Hradiště měl stavět kraj za státní peníze.

„Je to stavba vyvolaná dálnicí D11, kterou by měl připravovat a stavět kraj, protože se jedná o silnici II. třídy. Jednání probíhají, hledá se ideální technické řešení, ale zatím to ještě neschválila vláda,“ řekl pro MF DNES Mátl.

Doprava na Královédvorsku v posledních letech narůstá i kvůli polské rychlostní silnici S3, která výrazně zrychlila cestu z Wroclavi a dalších polských měst k atraktivním turistickým cílům v Podkrkonoší. Platí to hlavně o dvorském safari parku. Letošní návštěvnost se podobně jako vloni a v roce 2022, kdy skokově narostla, přiblíží k 700tisícové hranici. V předcovidových letech se přitom pohybovala „pouze“ kolem půl milionu návštěvníků. Další statisíce turistů do Podkrkonoší přivádějí hospitál Kuks a přehrada Les Království.