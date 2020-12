Kritici v Hradci uspěli. Nákupní centrum Nová Zelená potřebuje posudek EIA

„Na základě zjišťovacího řízení dospěl krajský úřad k závěru, že záměr Shopping park Nová Zelená a veřejný park Kukleny může mít významný vliv na životní prostředí, a proto bude posuzován podle zákona EIA,“ zní stanovisko hejtmanství.

Znamená to komplikace a zdržení pro investora, a naopak naděje pro nespokojené obyvatele hradecké čtvrti.

Proces podrobného posouzení dopadů centra na životní prostředí může trvat i déle než jeden rok. Stavebník musí reagovat na připomínky z předchozího takzvaného zjišťovacího řízení, záměr musí dostat odborný posudek a nutné bude i veřejné projednání.



Dokument EIA poté bude významným podkladem pro případné územní rozhodnutí i stavební povolení.

„Během zjišťovacího řízení k záměru výstavby obchodního centra v Kuklenách jsme se jako město vyjádřili s požadavkem na to, aby projekt byl posuzován v rámci procesu EIA. Svolal jsem jednání se zástupci obyvatel Kuklen, kteří nás oslovili na zastupitelstvu. Jejich požadavky byly v podstatě ve shodě s těmi, které jsme uvedli v našem vyjádření při zjišťovacím řízení,“ říká hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Ačkoliv je záměr investora v souladu s územním plánem, jsme připraveni stavbu připomínkovat a jednat o tom, aby stavba měla co možná nejmenší negativní vliv na kvalitu života obyvatel v jeho okolí a na životní prostředí,“ poznamenává primátor.

Shopping park včetně zelené plochy se má rozkládat na 25 hektarech mezi čtvrtí Kukleny a kruhovým objezdem na budoucí dálnici D11. Prodejní plocha má mít rozlohu přes 40 tisíc metrů čtverečních, největší hala bude mít půdorys 244 na 87 metrů, vznikne tu i 1 859 parkovacích míst.

Silnici projektovali nešťastně, říká soused

Někteří kritici komerčního areálu vystoupili na zastupitelstvu, setkali se s vedením města a byly to právě jejich připomínky, které velkou měrou přispěly k žádosti zastupitelů o velkou studii EIA.

Nutnost podrobné expertizy nyní berou jako pouhé dílčí vítězství a upozorňují, kde se podle nich nachází největší minus celého záměru: přeložku současné Zelené ulice. Ta by měla vést od kruhového přejezdu na Stěžery po velmi kvalitní orné půdě, napojit se na Páleneckou ulici a ústit na Pražské třídě.

Přestože takzvaná Nová Zelená byla nejdůležitější podmínkou deset let starého souhlasu zastupitelstva se změnou územního plánu, na komunikaci se na rozdíl od shopping centra pracovat ještě nezačalo.

„Neustále zůstávají ve hře některé nezodpovězené otázky kolem Nové Zelené. Nejasnosti bohužel zůstávají i po deseti letech. Samotná komunikace například není vůbec projektovaná šťastně, protože přiléhá ke Kuklenám z druhé strany, kde je nízkopodlažní zástavba. Je to městská komunikace, a tak se nepočítá například s protihlukovými zábranami,“ upozorňuje Milan Jaška, jeden z nejbližších sousedů uvažovaného areálu.

„Opravdu si neumím představit, že ti obyvatelé přijmou jako standardní fakt, že jim hned za domy vyroste silnice. Podle nás by mohla vést trochu severněji, kde je navíc zemědělská půda v trochu horší kvalitě. Dalo by se to zkrátka řešit lépe, než ji namáčknout těsně k zástavbě,“ podotýká.

Nadšený však není ani z plánu města na rekonstrukci Pražské třídy. Ta totiž mimo jiné spočívá v prohloubení podjezdu pod železnicí na Pardubice.



„Kukleňáci to vnímají jako křivdu, protože to způsobí jen častější navážení Auparku ze strany Kuklen. Je to pro nás hořká pachuť,“ říká Jaška.

Je třeba dořešit dopravní napojení

Napojení Nové Zelené podle radnice zůstává podmínkou pro vydání územních povolení.

„V současnosti bude třeba urychleně a intenzivně pracovat na vyřešení dopravní situace. Připravena by měla být stavba Nové Zelené, která výrazným způsobem ulehčí Pražské a stávající Zelené ulici,“ doplňuje primátor.

Náměstek primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení) souhlasí s názorem kritiků, že desetiletý spánek projektu nevyřešil ten největší problém.

„Dnes je předkládáno přesně to, čeho se místní obyvatelé v roce 2010 nejvíce obávali, tedy nevyřešená doprava. Udělá se jen kousek Nové Zelené a napojí se do stávajících komunikací? Přesně to vidím jako největší problém celého projektu. Pokud chce začít investor stavět komplex, měl by zajistit stavbu komunikace. Náklady by v žádném případě nemělo nést město, případně by měla být sepsána koordinační smlouva, že by silnici sice stavělo město, ale na stavbu by přispívali jednotliví investoři z centra,“ navrhuje Hanousek.

Co takhle areál otočit, ptají se místní

Podle Milana Jašky je nevhodná i orientace shopping parku. Vadí mu, že zadní trakt, odkud se bude řešit zásobování jednotlivých obchodů, je sice od nejbližší výstavby oddělen zeleným pásem, ale 60metrová vzdálenost bude znamenat nejen zvýšený hluk, ale i emise či světelný smog.

„Proč se areál nemůže celý otočit směrem k D11? Ze strany investora nebyla žádná snaha o komunikaci. Přišlo mi, že navrhli tu nejhorší možnou variantu a zkusili, jestli v době koronaviru projde. Je to zvláštní přístup, vždyť investor podle mého názoru musel očekávat obrovský odpor. Každopádně jsme rádi za velkou studii EIA,“ dodává Jaška.

Developerská společnost Endeta musí zpracovat podrobnější dokumentaci pro posouzení vlivu na životní prostředí. Radnice by ráda obyvatele Kuklen uklidnila, a tak slibuje, že jejich požadavky nezapadnou.

„Podle prvních informací chce investor oddělit obchodní zónu od bytové zástavby Kuklen velkým parkem, parkoviště by mělo být osazeno zelení. Budeme chtít, aby tyto prvky byly v lokalitě uplatněny v co možná největší míře a byly skutečně funkční. Jde nám společně o to, aby případné negativní dopady na život místních a blízkého okolí stavby byly eliminovány, a nebo alespoň minimální,“ dodává primátor.