Královéhradecký kraj má nového hejtmana, Koleta z ANO vzal do rady i SPD

Krajská koalice Koalice ANO, Hlasu samospráv (SOCDEM, Rozvíjíme Hradec a Spolu pro kraj) a kandidátky SPD, Trikolóry, PRO a Svobodných má v 45členném zastupitelstvu většinu 24 hlasů. Nejsilněji je zastoupené ANO s 18 mandáty, Hlas a SPD má po třech křeslech. Obě menší uskupení získala po jednom místě v krajské radě. Vedoucí ANO jich drží 7. Do zastupitelstva se dostala také koalice ODS, Východočechů a KDU-ČSL Silní lídři s 13 mandáty, Čtyřkoalice STAN, TOP09, HDK a LES s 6 mandáty a koalice Stačilo! se dvěma zastupiteli, kterou tvoří KSČM a ČSNS. Do zvolení nového hejtmana vedl zasedání lídr komunistů Lubomír Štěpán, který je nejstarším členem nově zvoleného zastupitelstva. Bezprostředně po volbách se zdálo, že v kraji vznikne koalice dvou nejsilnějších stran. ANO a Silní lídři by měli dohromady pohodlnou většinu 31 zastupitelů. ANO se však hned na začátku vyjednávání dohodlo na spolupráci s Hlasem samospráv a po dvou týdnech jednání se Silnými lídry padlo, když lídři odmítli nabízená 4 místa v radě kraje. ANO poté do koalice přizvalo uskupení SPD, Trikolóry, PRO a Svobodných.