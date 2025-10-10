Víc než 150 seniorům v Novém Bydžově a okolí pomáhají pracovníci terénní pečovatelské služby, aby mohli zůstat i přes svůj vysoký věk v domácím prostředí.
Když nemohou být přes den sami a mladší členové rodiny jsou v práci, svážejí je pracovníci městské organizace Duha do denního stacionáře. Ani to však není pro každého. Klientům, kteří potřebují celodenní pomoc, se nyní otevírá nová možnost – domov V Aleji.
„Nyní nabíráme zaměstnance, musíme objekt dovybavit a vyřídit dokumentaci a registraci sociální služby. Jsme domluveni s krajským Domovem U Biřičky, že tam naši budoucí zaměstnanci absolvují stáž, aby se před spuštěním nového provozu zapracovali,“ vysvětluje prodlevu mezi dokončením areálu a spuštěním služby ředitelka obecně prospěšné společnosti Duha Štěpánka Holmanová.
Pobytová služba v Novém Bydžově citelně chyběla. Organizace dosud ve městě poskytovala jen devět lůžek v režimu odlehčovací služby, kde mohli klienti zůstat maximálně tři měsíce, když péči nezvládala rodina.
Na umístění v některém z okolních domovů pro seniory se čekalo až 18 měsíců. To by se brzy mělo zlepšit. Radnice v Novém Bydžově si už pomalu vytváří seznam uchazečů, kteří by chtěli do nového domova nastoupit. Sociální šetření však budou provádět až noví zaměstnanci, nejdříve ve druhé polovině listopadu.
„I když jsou poblíž domovy v Humburkách a Chlumci nad Cidlinou, tak očekáváme, že se kapacita rychle naplní. Naše organizace zajišťuje služby pro dvaadvacet obcí v okolí,“ připomíná Holmanová.
„Padesát lůžek je z hlediska sítě domovů pro seniory významný přínos. Domov pomůže pokrýt území západně od Hradce Králové, ale pozitivní výkyv očekávám jen krátkodobě, protože růst počtu seniorů je v těchto letech velmi rychlý,“ upozorňuje na nepříznivou demografickou prognózu viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a ředitelka hradeckého Domova U Biřičky Daniela Lusková.
Finance města, státu a kraje
Radnice v Novém Bydžově za výstavbu objektu zaplatila 210 milionů korun, dalších 8 milionů stály projekční práce, přípojky a administrace. Po 80 milionech získalo město od státu a Královéhradeckého kraje. Zbytek platil Bydžov z vlastních úspor a vzal si i 40milionový úvěr.
„Výstavba domova pro seniory byla jednou z nejdůležitějších investic města posledních let. Pracovali jsme na ní od roku 2018. Díky dobrému hospodaření jsme měli naspořeno z minulých let, takže jsme celou stavbu financovali z vlastních prostředků. Úvěr však nyní budeme čerpat na další rozjeté projekty, jako je rekonstrukce ulice z náměstí na Chlumec. V bývalém klášteře jsme také postavili dvanáct malometrážních bytů. Zřejmě nakonec vyčerpáme celý úvěr,“ říká místostarosta Nového Bydžova Martin Kořínek (Bydžováci společně s TOPkou).
Nové kapacity oceňuje i Královéhradecký kraj, který zřizuje řadu seniorských domů po celém regionu. V minulosti kraj domovy sám stavěl a pak je buď provozoval sám nebo je předal k užívání obcím, jako třeba v Opočně na Rychnovsku. Postupně však přešel na nový model, kdy dotacemi motivuje radnice, aby kapacity sítě navyšovaly samy.
„Ideální je, když se na investici podílejí všichni. Takto to funguje i v dalších místech kraje. Statistici nám jasně ukazují, že je potřeba se připravit na nárůst seniorů nejen stavbou dalších domovů, ale i rozšiřováním nabídky pečovatelských služeb či mobilních hospiců,“ říká hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).
Několik křídel i atrií, hodně světla
Domov V Aleji má podobu přízemního objektu v takzvané zámecké dispozici. Tvoří ho několik křídel s vnitřními atrii. Klientům nabídne 51 lůžek v 37 jednolůžkových a sedmi dvojlůžkových pokojích. Každý má vlastní sociální zařízení. Na pokojích jsou polohovatelné postele, velké televize i kuchyňské kouty. V domově má pracovat zhruba 45 zaměstnanců.
„Zvolili jsme přízemní budovu, aby to bylo bez hierarchie, i sociálně. Chtěl jsem, aby senioři mohli po domě chodit. Aby ráno vstali, někam hodinu chodili a pak se vrátili na pokoj. Schody by tu tvořily bariéru a oddělovali by klienty,“ vysvětluje koncepci objektu architekt David Kraus.
Důraz kladl i na světlo. Proto navrhl prosklená atria a velké prosklené plochy na pokojích. „Aby se člověk mohl dívat ven a byl stále v kontaktu s okolním světem.“