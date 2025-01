Novopačtí mají sjezdovku ve městě, se zasněžováním se lyžuje i tři měsíce

Podél sjezdovky v Nové Pace jsou sněžná děla a tyče, sloupy s osvětlením, lyžaře vozí na kopec kotvový vlek a děti pojízdný pás. Velká mapa areálu na pokladnách ukazuje, které sjezdovky a vleky jsou v provozu. Elektronický panel nad turnikety ukazuje teplotu a čas.

„Anežko, pojeď tady mezi terčíky, otočíš to a projedeš branku. Vojto, nachystej se, nahoru ruce a dolů, dřep,“ dává lyžařský instruktor pokyny dětem v helmách, které se v dolní části sjezdovky učí jezdit bez hůlek.

Je všední den dopoledne, na svahu asi 30 centimetrů technického sněhu a teplota kolem nuly. Kromě dětí, instruktorů a vlekařů ve skiareálu Máchovka nikdo další není. Pro veřejnost se vlek rozjede až odpoledne.

„Nová Paka není rekreační oblastí, kam by se jezdilo za lyžováním, proto nemá smysl, abychom byli v provozu už ráno,“ říká Bohumil Šmika, jednatel Bruslařského klubu Nová Paka, který areál spoluvlastní a provozuje.

Na Poštmistrově kopci, jehož nejvyšší bod leží v nadmořské výšce 509 metrů, se lyžovalo a sáňkovala odjakživa. První zázemí a vleky pro lyžaře místní vybudovali už v 60. letech. V moderní skiareál se Máchovka proměnila po roce 2002, kdy ji převzal bruslařský klub. Od města má pronajaté pozemky a spoluvlastní také sousední zimní stadion.

„Hlavní sjezdovka tenkrát měla poloviční šířku a na druhé byly staré, částečně už zdemolované skokanské můstky. Zlikvidovali jsme doskočiště a buldozerem upravili reliéf do dnešní podoby. Kromě toho tady nebylo nic,“ vzpomíná jednatel spolku.

Bez sněžných děl by to nešlo

V prvních letech lyžaře vytahoval talířový vlek, před deseti lety bruslařský klub díky dotaci pořídil stávající kotvový rakouské značky Doppelmayr.

Dolní část areálu je v nadmořské výšce jen okolo 400 metrů, na přírodní sníh se proto Máchovka spoléhat nemůže. Investice do umělého zasněžování se ukázala jako nutnost.

Skiareál Máchovka Letošní sezonu Máchovka spustila 29. prosince, na vysněžení tratí stačily čtyři dny. Běžkařský okruh se otevřel v polovině ledna. V týdnu je skiareál otevřen od 14 do 18 hodin, o víkendech a svátcích se jezdí celý den.

„Bez toho bychom nemohli fungovat. Začínali jsme s jedním sněžným dělem a provizorní čerpačkou, kterou jsme vyrobili z několika zemědělských čerpadel. Ze začátku jsme to dělali úplně na koleně. Pak jsme pořídili starší děla, která ovšem byla příliš hlučná, a lidé, kteří v okolí bydlí, si stěžovali. Proto dnes máme v dolní části svahu nízkoenergetické sněžné tyče,“ poznamenává Šmika.

Městský skiareál má zázemí srovnatelné s vyspělými horskými středisky: podzemní rozvody vody, čerpací stanici, 19 sněžných tyčí, sedm děl a rolbu, která se stará o úpravu sjezdovek. Technickým zasněžováním jsou pokryté všechny tři sjezdovky, díky umělému sněhu se lyžuje také na kilometr dlouhém běžkařském okruhu.

Sjezdovky měří 450 a 350 metrů, v horní partii kopce je ještě 150 metrů dlouhá trať s talířovým vlekem pro děti. Všechny sjezdovky jsou osvětlené. I když nemají parametry horských svahů a do Nové Paky jezdí hlavně méně nároční lyžaři a rodiny s dětmi, na nedostatek návštěvníků si skiareál nemůže stěžovat. Hlavně o víkendech je zájem velký.

V Nové Pace provozují dvě sjezdovky na dosah města.

Když je dobrá sezona, je počet provozních dní srovnatelný s leckterými středisky v Krkonoších a Orlických horách. „Rekord máme 110 dní, ale taky si pamatuju, že jsme jeli pouze dvanáct dní v sezoně,“ říká jednatel bruslařského klubu.

Loňskou sezonu poznamenaly prudké výkyvy počasí a také porucha převodovky na vleku. V Nové Pace se lyžovalo jen do konce ledna, přesto byly vleky v provozu solidních 50 dní.

Zatímco v týdnu si po práci chodí obvykle zalyžovat desítky zájemců, o víkendech jde návštěvnost do stovek. Přímo pod sjezdovkami je parkoviště zdarma, pro řadu obyvatel Nové Paky však nemá smysl ani startovat, protože jsou u vleku pěšky za pár minut.

Propojení se stadionem

Máchovka má vlastní lyžařskou školu i půjčovnu vybavení. Učí se tu lyžovat školáci z celého Jičínska i Mladoboleslavska. Termíny jsou zamluvené až do konce března.

„Mírný svah s protisvahem je ideální pro děti a úplné začátečníky. Jezdí k nám třeba rodiče s dětmi, které mají jet se školou na lyžařský výcvik do hor, aby se tady na to připravily a zopakovaly si, co se dříve naučily,“ uvádí šéf lyžařských instruktorů Zdeněk Plecháč. Velký zájem je také o víkendovou individuální výuku.

Máchovka je součástí sportovního areálu s tenisovým centrem, krytou halou nebo skateparkem. V těsné blízkosti svahu je zimní stadion. Nejenže díky tomu mají lyžaři k dispozici zdarma převlékárny, ale blízkost ledové plochy výrazně zlevňuje provoz vleků.

„Je to energeticky propojené, máme jeden transformátor a společné inženýrské sítě. Transformátor byl instalovaný pro zimní stadion v roce 1989, odkoupili jsme ho a zrepasovali. Hlavní výhoda je v tom, že když mrzne, nemusíme chladit, tudíž máme celou kapacitu transformátoru volnou a můžeme ji použít na zasněžování,“ vysvětluje Bohumil Šmika.

Provoz zimního areálu včetně stadionu mají na starosti tři zaměstnanci, pomáhá několik sezonních pracovníků. V letošním roce bruslařský klub plánuje generální rekonstrukci technologie chlazení, naposledy proběhla před deseti lety.