Opilec bil soka v parku sekerou po hlavě, stíhají ho za pokus o vraždu

Policie informovala o případu až nyní. Kriminalisté případ dosud prověřovali. Znalecké posudky a jiné procesní úkony je dovedli k tomu, že čin kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vražda ukončený ve stádiu pokusu a staršího z mužů obvinili.

„Klademe mu za vinu, že pod vlivem alkoholu téměř dvě promile v dechu po vzájemné slovní rozepři a fyzickém napadání v městském parku v Nové Pace vše vygradovalo tak, že starší z mužů měl vzít do ruky sekeru a opakovaně udeřit ostřím sekery do hlavy mladšího muže. Útok byl z větší části směřován do horní části těla. Mladší muž naštěstí utrpěl jen povrchová zranění hlavy,“ uvedla mluvčí jičínské policie Martina Jandová.

Obviněný je od 3. ledna stíhán vazebně. Hrozí mu vězení až na 18 let.