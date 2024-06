O náhradní matky téměř vyhynulých nosorožců se postará zoo ve Dvoře, pomůže i Berlín

Na planetě už zbyly pouze samice severních bílých nosorožců Nájin a Fatu, které žijí od roku 2009 v keňské rezervaci Ol Pejeta. Odstěhovali je tehdy z dvorské zoo, v níž se narodily. Jedinou nadějí na přežití jsou metody asistované reprodukce vyvíjené konsorciem BioRescue.

„Snaha o záchranu tohoto mimořádného druhu zvířete se tak ve větší míře vrátí i do Evropy,“ říká mluvčí dvorské zoo Michal Šťastný.

„Bez zoologických zahrad by severní bílý nosorožec už vyhynul. Dokonce i k vytvoření embryí severního bílého nosorožce jsme došli pouze díky spolupráci s evropskými zoologickými zahradami, která vedla k vývoji nástrojů a postupů, jež dnes při záchraně severních bílých nosorožců používáme. Velmi oceňujeme, že se k našim snahám přidává tak významná instituce, jako je Tierpark Berlin,“ říká ředitel Safari parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Dvorská zoo začíná s rekonstrukcí svého pavilonu pro nosorožce, zřejmě největšího nosorožčího pavilonu na světě. Rekonstrukci rozdělí do dvou fází, každá bude stát odhadem 25 milionů korun. První část by měla být dokončena letos, druhá do konce roku 2025. Od roku 2026 by tak chovné centrum ve Dvoře Králové mělo sloužit i záchraně severních bílých nosorožců.

Veterinární stanice v Berlíně

Druhé chovné centrum vznikne v Tierparku Berlin. V jeho sousedství sídlí Leibnizův institut pro výzkum divokých a zoo zvířat (Berlin IZW). Chovné centrum bude mít rozlohu zhruba tři hektary.

„Za smutnou situací severních bílých nosorožců stojí člověk, nyní je na nás využít všechny prostředky k tomu, abychom vymření severních bílých nosorožců zabránili,“ říká ředitel Tierparku Berlin Andreas Knieriem.

V Berlíně vyroste coby součást zařízení pro nosorožce i veterinární stanice pro tato zvířata. Vědci potřebují být s nosorožci, pokud je to zrovna nutné, v prakticky trvalém kontaktu a zařízení jim musí nabídnout podmínky pro široké množství výkonů. Například vznikne prostor pro ultrasonografické vyšetření samice bez nutnosti anestézie.

Stavba začne na podzim 2024 a podpoří ji berlínský senát. Dokončí ji do dvou let. V zařízení bude prostor až pro šest dospělých samic nosorožce bílého jižního. Současné zařízení pro chov nosorožců se v rámci projektu co nejefektivněji upraví a zvětší tak, aby náklady byly co nejnižší. Plánovaný rozpočet na berlínské zařízení je přibližně 5 milionů eur, tedy 123 milionů korun.

Experti konsorcia BioRescue se dostali na dosah možné záchrany nosorožce bílého severního a věří v úspěch v blízké budoucnosti.

„Jsme přesvědčeni, že díky metodám vyvinutým v rámci BioRescue se narodí mláďata nosorožce bílého severního. Díky úsilí všech, kdo se projektu účastní, je ale už teď zřejmé, že BioRescue bude pomáhat i k záchraně dalších druhů,“ říká vědecký šéf projektu BioRescue Thomas Hildebrandt.

Snad do tří let bude mládě

Mládě severního bílého nosorožce by se v případě úspěšného přenosu embrya podle vedoucího mezinárodních projektů zoo Dvůr Králové Jana Stejskala mohlo narodit do tří let, uvedla ČTK. Náklady na to, aby se severní bílý nosorožec mohl vůbec narodit, odhaduje Stejskal v řádu milionů eur, tedy desítek milionů korun.

Tým BioRescue vyvinul jedinečné postupy a metody asistované reprodukce u nosorožců. V lednu 2024 oznámil, že poprvé uspěl se zcela novou metodou, díky které došlo k zabřeznutí samice nosorožce bílého. Embryo jižního bílého nosorožce, vytvořené v laboratoři, bylo experty BioRescue přeneseno do těla jiné jižní bílé samice. Ta však i s mládětem uhynula na bakteriální infekci po záplavách. Potvrdilo se však, že cesta je využitelná i pro přenesení severního embrya do těla jižní matky.

Veškerá severní bílá embrya vytvořená v projektu BioRescue, jsou nyní uložena v italské laboratoři Avantea a rovněž v Berlíně v tekutém dusíku.