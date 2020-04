Dvorský nosorožec Manny navrácený do Afriky uhynul asi kvůli trávení

Manny se účastnil v červnu 2019 největšího převozu nosorožců z evropských zahrad do Afriky. Dvorská zoo tam vyslala tři své nosorožce, další dva byli z Velké Británie a Dánska. Zvířata pobývají v národním parku Akagera od 24. června.

Manny byl starší ze dvou převezených samců. Jeho uhynutí oznámila Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), rwandská vláda a organizace African Parks.

„Manny uhynul 10. února 2020. Na místě bylo vyloučeno, že by byl upytlačen. Na vině by mohla být porucha trávicího ústrojí, příčina úhynu však ještě nebyla stanovena. Více informací by měly přinést výsledky laboratorních testů,“ uvedl vedoucí komunikace a mezinárodních projektů Safari Parku ve Dvoře Králové Jan Stejskal.

Podle něj se však nedají výsledky histopatologického vyšetření čekat v dohledné době, a to kvůli globálním omezením v důsledku pandemie onemocnění covid-19.



„Manny byl neustále sledován týmem specializovaných stopařů a na podporu aklimatizace v parku mu byl poskytován příkrm. Po náhlém zhoršení jeho zdravotního stavu a změně v příjmu potravy vedení parku celou situaci okamžitě konzultovalo s veterináři, samec ale bohužel uhynul dřív než mohlo dojít k veterinárnímu zásahu,“ řekl Jan Stejskal.

Ostatní čtyři nosorožce nadále v parku monitorují.

Návrat nosorožců z evropských zahrad si klade za cíl povzbudit obnovu populace nosorožců v divočině. Nosorožci ze Rwandy při krvavé genocidě totiž zcela zmizeli. V posledních letech se však vracejí, v roce 2017 ochranáři umístili do Akagery na severovýchodě země osmnáct nosorožců z jihoafrické soukromé rezervace.



Transport zvířat však s sebou nese rizika, neboť je potřeba, aby si přivykli na nové prostředí. O hladký průběh se stará celý tým veterinářů, ošetřovatelů, odborníků na přesuny i vedení parku.

Manny se ve dvorské zoo narodil 30. září 2011 samici Maishe a samci Davu. Jako tříměsíčního ho pokřtil boxer Ondřej Pála. Jelikož mládě bylo velmi silné a již v roce dosáhlo hmotnosti 500 kilogramů (obvyklá hmotnost bývá kolem 470 kilogramů, pozn. red.), dostalo jméno po přátelském mamutovi z filmu Doba ledová. Ošetřovatelé popisovali nosorožce Mannyho jako klidné a vlídné zvíře.

Návrat černých nosorožců do Afriky v červnu 2019:

