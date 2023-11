Směna pozemků ukončí válku o činžák v Hradci, okolo roste unikátní čtvrť

Zastupitelé měli rozhodnout o směně 7. listopadu, ale bod byl těsně před jednáním stažen. S jistotou se však brzy vrátí.

Navzdory několik let starému přirovnání ke zhůvěřilosti, že uprostřed budoucího nového náměstí zbude stoletý činžák, dům nejspíš zůstane stát. Vyhne se mu osud někdejšího nevyužívaného a zdevastovaného industriálního areálu včetně malé tovární haly bývalé koželužny, ze které zbyl jen komín.

Otázky vzbuzuje velmi složitá transakce mezi městem a společností Noho. Obě strany si mezi sebou smění poměrně rozsáhlé pozemky včetně činžáku.

Firma, která v dosud neutěšené lokalitě postaví v mnoha směrech unikátní čtvrť s názvem Sousedství, má dostat od Hradce pozemky o výměře 5 615 metrů čtverečních. Naopak město by získalo 1 260 metrů čtverečních včetně starého činžáku a Noho doplatí 4,3 milionu korun. Znalecké posudky znějí na cenu 5 082 korun včetně daně za metr čtvereční. I podle některých zastupitelů by však cena mohla být vyšší.

„Je pravidlo, že pozemková směna se vždy dělá za odhadové ceny. Jedna strana předloží odhad za svoji nemovitost, druhá za tu svou a pak se vzájemně porovnávají,“ vysvětlil Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro oblast majetku města.

Transakci nechtěl příliš komentovat někdejší majitel domu na Pražské třídě Pavel Kalina. Když se mezi vlastníkem a městem místo dohody rozhořela válka a vzájemné napadání, kdo je iniciátorem sporu, Kalina měl v plánu na svém domě vybudovat nástavbu. S tímto plánem však na magistrátu tvrdě narazil, nakonec rezignoval a loni údajně za 16,5 milionu svůj činžák prodal společnosti Noho. Ta má nyní podle návrhu za stejný objekt dostat přes 19 milionů korun.

„Se mnou město spolupracovat nechtělo, s kýmkoli jiným však ano. Největší nepořádek je na odboru majetku a hlavního architekta. Já jsem své dílo realizovat nemohl, protože nejsem ve správné partě. Rozhodl jsem se, že odejdu a že už nikdy v životě nebudu v Hradci investovat, protože Hradec Králové je prohnilé město,“ řekl Pavel Kalina, který nyní podniká v Praze, kde teď má i trvalé bydliště.

„Na domu vydělat nechceme“

„Ceny pozemků a nemovitostí ve vzájemné směně určil znalecký odhad, který pořizovalo město a my na něj nemáme žádný vliv. Navíc zastupitelstvo před měsícem schválilo směnu v sousedství se stejnými částkami, tedy ve výši 5 082 korun včetně DPH. Při směně s městem za dům na Pražské třídě de facto sloužíme jen jako prostředník,“ zdůraznil šéf společnosti Noho Tomáš Vrbický, který se stejnojmenným náměstkem hradecké primátorky není příbuzný.

„Město mělo o dům dlouhodobý zájem, ale nedařila se dohoda s bývalým majitelem. My jsme jen cítili, že když se obě strany nedomluví, náměstí nikdy nevznikne. Šli jsme proto do rizika, otevřeně jsme řekli, že o dům nemáme zájem a jediné, co chceme, je, aby se pokryly naše náklady, které jsme do něj dali. Opravdu na něm nechceme vydělat, ale ideálně samozřejmě ani prodělat. Městu jsme předali všechny podklady o našich nákladech. Podmínky transakce však necháváme na domluvě,“ řekl Tomáš Vrbický.

8. února 2021

„Ta směna je velmi komplikovaná, není to jeden pozemek za druhý a navíc obě strany se v budoucím rozvoji lokality potřebují. Bude potřeba těsná spolupráce obou a vydělat na tom můžou také oba, investor rozhodně nebude škodný. Cena 5 082 korun s daní za metr je diskutabilní, ale rozhodl o ní znalecký posudek,“ uvedl někdejší zastupitel Martin Hanousek (Zelení), jenž je se složitou pozemkovou směnou detailně obeznámen.

Když v minulých letech naděje na dohodu mezi bývalým vlastníkem činžáku a městem stále slábla, místo logické demolice se začala připravovat dokumentace pro územní rozhodnutí včetně domu a jeho začlenění do lokality. Tento plán stále trvá, přestože kondice stoleté stavby je na první pohled mizerná. Město již má poměrně přesné představy, jak s domem naloží.

„V domě jsou již naprojektovány malometrážní byty pro seniory od velikosti garsonek až po 2+kk pro jednotlivce i manžele. Vznikne z toho takový pavlačový dům k rušné Pražské třídě otočený zády, aby obyvatelé mohli otevřít okna. Dole počítáme s denním stacionářem pro seniory,“ řekl náměstek Pavel Vrbický.

Vznikne unikátní čtvrť

Společnost Tomáše Vrbického plánuje v Kuklenách vystavět zcela novou čtvrť Sousedství s osmi domy a 150 byty. Na tom by nebylo nic zvláštního, jenže vyrostou domy nezávislé na plynu a uhlí, kde teplo budou dodávat tepelná čerpadla, na střechách bude fotovoltaika, ke splachování se nebude používat pitná voda a obyvatelé vytvoří unikátní energetickou komunitu.

Projekt je neobvyklý hlavně důrazem na bezemisní provoz. Podle původních plánů chtěla firma NOHO už letos na své náklady vytvořit provizorní náměstí na části bývalé továrny.

Práce však ještě nezačaly. „Stále ještě nebyly dány výškové poměry náměstí, tedy kde bude bod nula. Na to navazují další projekty, tedy celý komplex s nájemním a družstevním bydlením. Nyní jednáme s navazujícími investory, i to totiž určuje výškovou linii náměstí,“ vysvětloval náměstek Pavel Vrbický.

„Stavbu náměstí se snažíme připravovat a při tom musíme hodně úzce spolupracovat s městem,“ připomněl Tomáš Vrbický, že také Hradec má v lokalitě své vlastní zájmy. Nejvýznamnějšími jsou protipovodňová opatření na Malém Labském náhonu.