Lidí bez domova přibývá, noclehárna v Trutnově bude sloužit celý rok

Noclehárna má kapacitu 12 lůžek. Poprvé ji otevřeli v prosinci 2021. Po dvě zimy ji využilo celkem 63 zájemců, kteří tu strávili 1 730 nocí.

Od loňského listopadu do letošního března noclehárna poskytla ubytování 38 lidem, z toho deseti ženám.

„Nejbližším místem, kam lidé, kteří se ocitnou bez přístřeší, mohou jít přespat, je Hradec Králové. Služby pro bezdomovce je potřeba rozprostřít do celého kraje. Noclehárna v Trutnově chybí, přes zimu byla víceméně plná. Za dva roky provozu se ukázalo, že tady je nemalá skupina lidí bez přístřeší a spíš jich v poslední době přibývá,“ uvádí Monika Hillebrandová, ředitelka příspěvkové organizace Most k životu, která zařízení provozuje.

Noclehárna bude od pátku otevřená každý den od 19 do 7 hodin. Určena je pouze pro plnoleté jedince, jednou z podmínek přijetí je maximální hladina alkoholu v krvi do 0,4 promile.

„Noclehárna byla v několika případech prvním místem, kde lidé našli pomoc, a stala se pro ně odrazovým můstkem. Pokud se člověk nevyspí a neodpočine si v bezpečí, nefunguje fyzicky ani psychicky. Pro rekonvalescenci a resocializaci bezdomovce je lepší, pokud má nějakou startovní čáru,“ poznamenává ředitelka.

Cílová skupina zařízení je podle dosavadních zkušeností velmi široká. Navštěvují ho dvacetiletí mladíci i senioři.

„Často si bezdomovce představujeme jako starého pána s igelitkou. Ale většinou to je mladý kluk ve sportovní bundě s batohem. Jsou to třeba lidé, kteří vyšli z výkonu trestu, nemají bydlení a nikdo je nezaměstná. Dále uživatelé návykových látek, kteří nějakým způsobem normálně fungují a nepoznáte to na nich, nebo lidé s duševním onemocněním,“ upřesňuje Monika Hillebrandová.

Z provizoria do kanceláří

Noclehárna se dnes nachází v provizorních prostorách holobytů, na stejném patře navíc bydlí i další obyvatelé. V trutnovské části Horní Staré Město zůstane do konce října. Jakmile skončí úpravy objektu v Horním Předměstí, přestěhuje se právě sem.

„Městský úřad zde má sklady a v části budovy bývaly kanceláře. Stavební firma je v současnosti předělává pro potřeby noclehárny. Dělá nové sociální zázemí, podlahy, maluje a nakonec tam přijde nový nábytek,“ uvádí mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková.

V nedalekém Dvoře Králové nad Labem funguje noclehárna už od podzimu 2013, o čtyři roky později přešla na celoroční provoz. Je však určena pouze pro zájemce s trvalým bydlištěm ve Dvoře Králové nebo ve spádových obcích.