Pohádková vesnička i Den s Rock for People. Hradec chystá vánoční trhy ve velkém stylu

Hradec Králové ožije Královskými vánočními trhy v neděli 30. listopadu. Na Velkém náměstí na tři týdny vyroste pohádková vesnička, ledové kluziště i vyhlídkové kolo. Až do 23. prosince je připraven pestrý kulturní program s 80 účinkujícími. Novinkou bude živý betlém, výstava betlémů rodiny Sochorových i akci Den s Rock for People.

Letošní ročník Královských vánočních trhů byl zařazen do programu oslav 800. výročí od první písemné zmínky o městě.

Kdy vánoční trhy v Hradci Králové začnou?

Královské vánoční trhy se v neděli 30. listopadu otevřou v 16 hodin.

„Jelikož je součástí těchto adventních trhů také bohatý doprovodný program, rádi bychom, aby si návštěvníci užili vše naplno a měli opět na co vzpomínat. Od 17 hodiny tedy vánoční program odstartuje svým vystoupením Squadra Risonante, v 18 hodin se rozsvítí vánoční strom na Velkém náměstí a také vánoční výzdoba po celém městě,“ uvedla náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu Ilona Dvořáková.

Kde jsou vánoční trhy v Hradci Králové?

V pohádkovou zimní vesničku se promění parkoviště na Velkém náměstí, kde bude celkem 27 stánků a téměř 60 prodejních míst. Kromě občerstvení budou k dispozici také dárky od regionálních tvůrců, adventní dekorace, svíčky, či keramika.

Otevírací doba vánočních trhů v Hradci Králové

  • Provozní doba stánků bude vždy od pondělí do pátku od 13 do 20 hodin.
  • O víkendech se otevřou již v 10 hodin a uzavřou s 20. hodinou.
  • Poslední den Královských trhů bude 23. prosince, kdy se stánky otevřou v 10 hodin a návštěvníci si je budou moci užít až do 17. hodiny.

Program vánočních trhů v Hradci Králové

Ani letos nebude kolem Mariánského sloupu chybět ledové kluziště, které se loni, kdy na trhy dorazilo přibližně 280 tisíc návštěvníků, stalo nejoblíbenější atrakcí a trvalou součástí akce.

Bruslení na ploše o rozloze téměř 400 metrů čtverečních bude od 30. listopadu až do 6. ledna zdarma. Na místě bude možné si zapůjčit brusle nebo si je nechat nabrousit. Bude tu i vyhlídkové kolo, kolotoč pro děti nebo útulná vánoční hospůdka s vyhřívanou zónou pro posezení,“ říká Ivan Kurtev, jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která je pořadatelem vánočních trhů i doprovodného programu.

O vánoční atmosféru se postarají hradecké pěvecké sbory a folklorní soubory. Z oblíbených hostů lze vypíchnout Báru Basikovou, Oceán, Davida Deyla, Michala Horáka, Jazz Police nebo Factorial! Orchestra.

Tady nezaparkujete. Po loňském propadáku Hradec trhy pozvedl, dojem kazí auta

V pátek 5. prosince odstartuje v 17 hodin velkolepá mikulášská show plná světel, hudby a pohádkové atmosféry. Z Bílé věže se spustí svítící andělé, kteří ženou čerty z náměstí, zatímco Mikuláš s anděly na chůdách promluví k dětem a zazpívá andělské písně. Bude i akrobacie na kruhu, bublinová show nebo veselá čertovská dovádění. Závěr by měl patřit rozsvícení náměstí andělskými křídly a společnému focení s Mikulášem, anděly i čerty.

V sobotu 6. prosince odpoledne budou ukázky kovářského řemesla.

Novinkou bude Den s Rock for People, a to ve čtvrtek 11. prosince od 15 hodin až do večera. Vystoupí kapela White Fruit Honey, rapper MC Gey a od 19 hodin Vypsaná fiXa.

Ve středu 17. prosince je od 15 hodin na programu běh Christmas Run centrem města pro všechny věkové kategorie.

Novinkou je i vánoční představení Živý betlém před Městskou hudební síní 21. prosince.

Od skříňkových betlémů dospěl k oříšku. Pro řezbáře je to čistá radost

V budově staré radnice bude interaktivní výstava betlémů rodiny Sochorových. Návštěvníci si mohou prohlédnout velké dřevěné betlémy z okolí Nové Paky či Králík, menší betlémy z různých materiálů i tvorbu současných autorů, včetně betlémů Martina a Jakuba Sochorových. Součástí výstavy je také ukázka řezbářské dílny s postupy výroby figurek, polychromováním a možností si vyzkoušet vyřezávání.

Kompletní program vánoční trhů je na www.vanocevhradci.cz.

Kde v Hradci Králové zaparkovat a dopravní omezení

V době konání vánočních trhů bude parkoviště na Velkém náměstí uzavřeno.

K dispozici je například:

  • Parkovací dům RegioCentrum
  • Parkovací dům Jana Gayera
  • Venkovní parkoviště před koupalištěm Flošna

S vánočním programem se pojí dopravní omezení:

  • K úplné uzávěře Velkého náměstí dojde 30. listopadu a 5. prosince, kdy je očekávána největší účast.
  • Mimo provozní dobu trhů bude průjezd náměstím možný pouze
    s omezením rychlosti na 30 km/h.
    • V ulicích Mýtská, Špitálská, Tomkova, Franušova, Rokitanského, Na Kropáčce a V Kopečku bude platit zákaz zastavení (výjimkou je zásobování v čase 22:00–13:00).
    • Ulice Špitálská bude dočasně obousměrná, jelikož výjezd na náměstí nebude možný.
    • V ulici Tomkova dojde ke změně směru jízdy.
    • Část náměstí bude uzavřena pro dopravu po dobu provozu trhu (pondělí–pátek 13:00–20:00, sobota–neděle 10:00–20:00).
    • Vjezd na náměstí bude možný Mýtskou ulicí, výjezd povede okolo biskupství za katedrálu do ulice Rokitanského a dále ulicí V Kopečku.
