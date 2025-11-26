Letošní ročník Královských vánočních trhů byl zařazen do programu oslav 800. výročí od první písemné zmínky o městě.
Kdy vánoční trhy v Hradci Králové začnou?
Královské vánoční trhy se v neděli 30. listopadu otevřou v 16 hodin.
„Jelikož je součástí těchto adventních trhů také bohatý doprovodný program, rádi bychom, aby si návštěvníci užili vše naplno a měli opět na co vzpomínat. Od 17 hodiny tedy vánoční program odstartuje svým vystoupením Squadra Risonante, v 18 hodin se rozsvítí vánoční strom na Velkém náměstí a také vánoční výzdoba po celém městě,“ uvedla náměstkyně primátorky pro oblast kultury a cestovního ruchu Ilona Dvořáková.
Kde jsou vánoční trhy v Hradci Králové?
V pohádkovou zimní vesničku se promění parkoviště na Velkém náměstí, kde bude celkem 27 stánků a téměř 60 prodejních míst. Kromě občerstvení budou k dispozici také dárky od regionálních tvůrců, adventní dekorace, svíčky, či keramika.
Otevírací doba vánočních trhů v Hradci Králové
- Provozní doba stánků bude vždy od pondělí do pátku od 13 do 20 hodin.
- O víkendech se otevřou již v 10 hodin a uzavřou s 20. hodinou.
- Poslední den Královských trhů bude 23. prosince, kdy se stánky otevřou v 10 hodin a návštěvníci si je budou moci užít až do 17. hodiny.
Program vánočních trhů v Hradci Králové
Ani letos nebude kolem Mariánského sloupu chybět ledové kluziště, které se loni, kdy na trhy dorazilo přibližně 280 tisíc návštěvníků, stalo nejoblíbenější atrakcí a trvalou součástí akce.
„Bruslení na ploše o rozloze téměř 400 metrů čtverečních bude od 30. listopadu až do 6. ledna zdarma. Na místě bude možné si zapůjčit brusle nebo si je nechat nabrousit. Bude tu i vyhlídkové kolo, kolotoč pro děti nebo útulná vánoční hospůdka s vyhřívanou zónou pro posezení,“ říká Ivan Kurtev, jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která je pořadatelem vánočních trhů i doprovodného programu.
O vánoční atmosféru se postarají hradecké pěvecké sbory a folklorní soubory. Z oblíbených hostů lze vypíchnout Báru Basikovou, Oceán, Davida Deyla, Michala Horáka, Jazz Police nebo Factorial! Orchestra.
|
Tady nezaparkujete. Po loňském propadáku Hradec trhy pozvedl, dojem kazí auta
V pátek 5. prosince odstartuje v 17 hodin velkolepá mikulášská show plná světel, hudby a pohádkové atmosféry. Z Bílé věže se spustí svítící andělé, kteří ženou čerty z náměstí, zatímco Mikuláš s anděly na chůdách promluví k dětem a zazpívá andělské písně. Bude i akrobacie na kruhu, bublinová show nebo veselá čertovská dovádění. Závěr by měl patřit rozsvícení náměstí andělskými křídly a společnému focení s Mikulášem, anděly i čerty.
V sobotu 6. prosince odpoledne budou ukázky kovářského řemesla.
Novinkou bude Den s Rock for People, a to ve čtvrtek 11. prosince od 15 hodin až do večera. Vystoupí kapela White Fruit Honey, rapper MC Gey a od 19 hodin Vypsaná fiXa.
Ve středu 17. prosince je od 15 hodin na programu běh Christmas Run centrem města pro všechny věkové kategorie.
Novinkou je i vánoční představení Živý betlém před Městskou hudební síní 21. prosince.
|
Od skříňkových betlémů dospěl k oříšku. Pro řezbáře je to čistá radost
V budově staré radnice bude interaktivní výstava betlémů rodiny Sochorových. Návštěvníci si mohou prohlédnout velké dřevěné betlémy z okolí Nové Paky či Králík, menší betlémy z různých materiálů i tvorbu současných autorů, včetně betlémů Martina a Jakuba Sochorových. Součástí výstavy je také ukázka řezbářské dílny s postupy výroby figurek, polychromováním a možností si vyzkoušet vyřezávání.
Kompletní program vánoční trhů je na www.vanocevhradci.cz.
Kde v Hradci Králové zaparkovat a dopravní omezení
V době konání vánočních trhů bude parkoviště na Velkém náměstí uzavřeno.
K dispozici je například:
- Parkovací dům RegioCentrum
- Parkovací dům Jana Gayera
- Venkovní parkoviště před koupalištěm Flošna
S vánočním programem se pojí dopravní omezení:
- K úplné uzávěře Velkého náměstí dojde 30. listopadu a 5. prosince, kdy je očekávána největší účast.
- Mimo provozní dobu trhů bude průjezd náměstím možný pouze
s omezením rychlosti na 30 km/h.
- V ulicích Mýtská, Špitálská, Tomkova, Franušova, Rokitanského, Na Kropáčce a V Kopečku bude platit zákaz zastavení (výjimkou je zásobování v čase 22:00–13:00).
- Ulice Špitálská bude dočasně obousměrná, jelikož výjezd na náměstí nebude možný.
- V ulici Tomkova dojde ke změně směru jízdy.
- Část náměstí bude uzavřena pro dopravu po dobu provozu trhu (pondělí–pátek 13:00–20:00, sobota–neděle 10:00–20:00).
- Vjezd na náměstí bude možný Mýtskou ulicí, výjezd povede okolo biskupství za katedrálu do ulice Rokitanského a dále ulicí V Kopečku.