Škodovky po srážce skončily pod železničním náspem, jedna z nich zbourala značku

K nehodě došlo ve čtvrtek po 13.00 na rovince v hronovské části Žabokrky, kde silnice II. třídy vede podél trati.
„Čtyřicetiletý řidič vozidla Škoda Karoq jedoucí ve směru na Polici nad Metují přejel do protisměrné části vozovky, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia. Nárazem byla vozila odmrštěna vlevo mimo komunikaci, kde ještě poškodila drážní dopravní značku Konec nástupiště,“ sdělila mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Hmotná škoda na autech činí zhruba 250 tisíc korun, na dopravní značce je pět tisíc. Alkohol u řidičů vyloučili policisté dechovou zkouškou.
„Věc jsme vyřešili příkazem na místě, pokuta činila tisíc korun,“ řekla mluvčí.
Na místě zasahovali profesionální hasiči z Velkého Poříčí a jednotka HZS Správy železnic. Nabouraná auta zasahovala do silnice a zčásti i do železniční trati. Po dobu zásahu hasičů kolem projížděly vlaky sníženou rychlostí.
„Hasiči provedli protipožární opatření na vozidlech. Po zadokumentování nehody policií jsme společně s odtahovou službou zajistili jejich vyproštění,“ uvedli krajští hasiči na Facebooku.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz