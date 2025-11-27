Po srážce se srnou si řidič přitápěl v nabouraném autě, až začalo hořet

Neobvyklou dohru měla středeční dopravní nehoda v Jívce na Trutnovsku. Řidič tam srazil srnku a skončil po smyku vedle silnice. Při čekání na odtahovou službu nechal běžet motor, aby se ohřál. Od poškozené elektroinstalace však vznikl požár. Pomohl mu šofér odtahovky a pak i hasiči.

Auto v Jívce skončilo po srážce se srnou v příkopu. Řidič si přitápěl a nastal požár. (26. listopadu 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Auto se střetlo se srnou ve středu ráno na zasněžené silnici vedoucí podél lesa na katastru Jívky. Vůz zůstal stát v louce. Kolem 7:30 přivolali hasiče k požáru, který vznikl následkem nehody.

„Pracovník odtahové služby velice pohotově použil přenosný hasicí přístroj a požár lokalizoval. Následně také odpojil akumulátor. Jednotka hasičů už provedla jen dohašení a kontrolu místa pomocí termokamery,“ sdělili krajští hasiči na facebookovém profilu.



Podle nich nárazem došlo k poškození elektroinstalace. Protože chtěl řidič zůstat v teple, nechal běžet motor. Napájené elektrické obvody pak mohly způsobit vznik požáru.

„Po nehodě vždy vypněte motor a vyhledejte bezpečné místo mimo vozidlo. To vše může zabránit dalším škodám a ohrožení,“ doporučili hasiči.

