Řidička se vyhýbala lišce a nabourala do stromu. Nadýchala 2,2 promile

„Řidička osobního vozidla značky Škoda Octavia jedoucí od Lišic směrem na Chlumec nad Cidlinou pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem. Na přímém úseku prý kvůli úhybnému manévru při vběhnutí lišky do její jízdní dráhy dostala smyk, vyjela mimo komunikaci do silničního příkopu, kde narazila do stromu a s vozidlem zůstala na levém boku,“ popsala mluvčí policie Iva Kormošová nehodu, která se stala v úterý krátce před 16:30 na silnici III. třídy u Chlumce nad Cidlinou

Třiačtyřicetiletá řidička utrpěla zranění, se kterým ji záchranáři převezli do nemocnice. Přivolaní policisté ji podrobili dechové zkoušce s výsledkem téměř 2,2 promile alkoholu. Škodu na vozidle odhadli na 80 tisíc korun.

„Pokud přítomnost alkoholu potvrdí i rozbor krve, ženu bude čekat obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což může být odsouzena až ke třem letům odnětí svobody, peněžitému trestu nebo zákazu činnosti,“ dodala mluvčí policie.