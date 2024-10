Šofér po srážce se srnou čekal na policii, do jeho auta nabourala opilá řidička

Kvůli nehodě se zvěří volal řidič na linku 158 ve středu krátce před 19. hodinou.

Nechal auto při kraji vozovky, zapnul výstražná světla, dozadu umístil výstražný trojúhelník a čekal venku. Několik aut to jeho minulo, vůz značky Hyundai i30 však zezadu do jeho vozu narazil a odhodil ho do příkopu.

Hyundai sice opodál zastavil, ale jeho řidička se vzápětí rozjela a z jedné strany silnice na druhou pokračovala v jízdě.

Policisté ji dostihli asi dva kilometry od nehody v Polánkách nad Dědinou, kde na jejich výzvu dávanou světelným a zvukovým znamením zastavila.

„Šestatřicetiletou řidičku podrobili dechové zkoušce s výsledkem necelé 2,5 promile. Zadrželi jí řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Na hyundai odhadli škodu na 50 tisíc a na octavii na půl milionu korun,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ženu nyní čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí jí vězení na 6 měsíců až 3 roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.