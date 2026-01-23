Na Trutnovsku se srazila dvě auta, ze zdemolovaného vozu vyprostili řidiče

  10:06,  aktualizováno  10:06
Dvě auta se ve čtvrtek večer srazila na silnici I/16 v Horní Olešnici na Trutnovsku. Vážná nehoda se stala nejspíš po smyku jednoho z vozů. Hasiči museli vyprostit ze zcela zničeného auta řidiče, vrtulník ho dopravil do hradecké fakultní nemocnice.
Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)
Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nehoda se stala kolem 20:15 poblíž „Motorestu v zatáčce“ v Horní Olešnici na frekventovaném tahu z Trutnova na Jičín.

„Příčina a okolnosti zůstávají v šetření policistů. Jedno z vozidel dostalo podle prvotních informací smyk a čelně narazilo do druhého,“ řekla mluvčí krajské policie Karolína Macháčková. Značně zničený byl po srážce vůz Volkswagen Golf, jehož řidič se zranil. Druhým vozem byl Mercedes Benz.

Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)
Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)
Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)
Nehoda dvou aut v Horní Olešnici na Trutnovsku (22. ledna 2026)
„Z jednoho vozidla jsme vyprostili pomocí speciálního nářadí osobu při vědomí, předali jsme ji do péče zdravotnických záchranářů,“ uvedli krajští hasiči na síti X.

„Jednalo se o muže ve věku přibližně 35 let, který utrpěl zlomeninu horní a dolní končetiny. Letecky jsme ho přepravili do hradecké fakultní nemocnice,“ sdělila mluvčí královéhradecké zdravotnické záchranné služby Lucie Hanušová.

Záchranáři k nehodě vyslali lékařskou posádku z Vrchlabí a záchranářskou posádku z Nové Paky. Na místě zasahovali také profesionální hasiči z Nové Paky a Vrchlabí a dobrovolná jednotka z Hostinného.

Úsek silnice byl zcela zavřený, po 22. hodině se kolem nehody dalo projet jedním pruhem, o půlnoci se podařilo silnici otevřít naplno.

