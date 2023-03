Řidička na D11 přehlédla blížící se cisternu. Srážku natočila kamera silničářů

Nehoda se stala na 54. kilometru dálnice D11 ve směru jízdy Praha - Hradec Králové krátce po půl desáté dopoledne. Střetlo se tam osobní auto značky Škoda Octavia a nákladní vůz Scania.

„Podle prvotních zjištění k nehodě došlo tak, že šestadvacetiletá řidička octavie při přejíždění z pravého do levého jízdního pruhu přehlédla, že v tomto pruhu jede kamion, který tímto ohrozila. Levým zadním rohem svého auta narazila do jeho pravého boku. Vlivem nárazu se dostala do smyku a čelně narazila do středových svodidel, od nichž se odrazila a s autem se ocitla kolmo k levému jízdnímu pruhu, kde do ní kamion narazil,“ popsala mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Nikdo se při nehodě nezranil. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní, ale orientační test na drogy byl u řidičky pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Řidička odmítla lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu.

Policisté u řidičky z evidencí zjistili, že má blokaci řidičského oprávnění poté, co jí v červnu loňského roku skončil zákaz řízení všech motorových vozidel.

Policisté na octavii odhadli škodu na 30 tisíc, na scanii 100 tisíc a na svodidlech 40 tisíc korun.

Provoz byl na 50. kilometru dálnice odkláněn, protože byl průjezdný jen odstavný pruh. Ve směru od Prahy se vytvořila více než tříkilometrová kolona. Po necelých třech hodinách byl provoz na dálnici plně obnoven.