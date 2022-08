Chybí praktici, pediatři i zubaři, v kraji je na tom nejhůře Broumovsko

Měla by to být starost zdravotních pojišťoven. Ty však plnit svou roli a zajistit všem lékařskou péči v rozumné vzdálenosti od jejich bydliště dlouhodobě nestačí, a tak musel zasáhnout kraj. Problém nastává ve chvíli, kdy současní lékaři míří do penze a mladí se na jejich místa nehrnou.

V Královéhradeckém kraji je situace nejhorší na Broumovsku. Už v roce 2016 po odchodu dětské lékařky do důchodu zůstalo na nějaký čas bez pediatra 200 dětí. Teď se situace opakuje s praktickými lékaři pro dospělé.

Oblastní nemocnice Náchod proto zřídila vlastní ambulanci praktika přímo v broumovské nemocnici. Tamní interně se totiž opakovaně stávalo, že do ambulance přicházeli lidé s potížemi, které by měl řešit praktický lékař.

Ukázalo se však, že tito pacienti žádného nemají. Bezprostředně po otevření ordinace, která zatím slouží jen dvě odpoledne v týdnu, se lékaři Ziadu El Jamalovi přihlásily desítky lidí.

„Krátce po otevření už to bylo více než sto pacientů. Mám představu, že nebudeme registrovat více než tisíc lidí, abychom měli na pacienty dostatek času. Budeme zřejmě muset ordinační dobu rozšířit,“ říká lékař Ziad El Jamal, který současně pracuje na broumovské interně a poskytuje pracovně-lékařské služby pro celou náchodskou nemocnici.

První vlaštovka

Ustavení nemocničního praktika v Broumově je první podobný počin v Královéhradeckém kraji. Další lokality nejspíš budou následovat. Podle krajské koncepce zdravotnictví totiž odchod ambulantních lékařů do penze patří k největším problémům, kterým musí hejtmanství čelit.

„Zřízení ordinace v Broumově je jeden z mnoha kroků, které budeme muset udělat. Je malý, ale významný,“ míní krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK).

„V Broumově byla situace nejsložitější, proto jsme rádi, že se podařilo získat praktika, aby v našich barvách pracoval. Samozřejmě bychom chtěli víc takových ordinací, ale zatím to není v našich silách. Zájem o to máme, ale jsou to složitá jednání,“ vysvětluje místopředseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Jiří Řezníček.

Výhodou práce pod hlavičkou nemocnice je, že lékař si sám nemusí hledat sestry, vyjednávat smlouvy s pojišťovnami a vést kompletní administrativu. To za něj udělá nemocnice. V soukromé ordinaci by si však přišel na větší peníze.

Dočasně i v Trutnově

Podobný model jako v Broumově použijí brzy i v trutnovské nemocnici. Ta musela zjara hasit požár, když naráz skončili dva praktičtí lékaři pro dospělé. Rozšířila kvůli tomu provoz pohotovosti.

„Nemocnice zajišťuje psaní opakovaných receptů pro pacienty. Jednali jsme také s praktikem, který by měl ordinovat v nemocnici. Půjde ale o obrácený model. Praktik bude u nás v nájmu, ale ambulanci bude mít psanou na sebe. Snažíme se kráčet různými cestami, abychom lidem péči zajistili,“ říká Řezníček.

Nová ordinace v areálu nemocnice by se měla otevřít v září.

Chybí pediatři a zubaři

Nemocnice mají o podobné modely spolupráce s praktiky zájem, protože jinak hrozí, že jim pacienti bez kvalitní prevence budou chodit s akutními potížemi do nemocnic.

Kromě praktiků pro dospělé je v kraji potíž také s pediatry a zubaři. I když kraj, města i pojišťovny mladým lékařům nabízejí různé bonusy, získat je hlavně do menších měst bývá obtížné.

„Nutit je ze strany kraje ani pojišťoven nelze, jen vytvářet podmínky. A to se z obou stran děje,“ říká Zdeněk Fink.

Jenže i využívání nemocničních praktiků má své limity. Krajské nemocnice se totiž samy potýkají s personálními problémy a vyčlenit ze svých lékařů praktika pro nové ambulance nemohou.

To je třeba případ pediatrie, opět na Broumovsku. V Polici nad Metují nyní končí dětská lékařka a další by měla brzy jít do penze také v Meziměstí. Náchodská nemocnice by ráda pomohla, sama však nemá personálu nazbyt.

„Bylo by dobré, kdybychom měli ambulanci praktického dětského lékaře. Probíral jsem to s našimi lékaři. Jsou připravení zabezpečit akutní péči, ale na tu preventivní v tuto chvíli nemáme personální kapacity,“ přiznává ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.

Nedostatek pediatrů je celostátní problém. Ministerstvo zdravotnictví proto zjednodušilo podmínky pro atestacii, stačí jedna pro nemocniční i soukromou pediatrii. Výsledky se však ukážou až za několik let.