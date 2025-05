Hradec znovu otevřel rampy k mostu U Soutoku, nové podpěry nebyly třeba

Když letos v lednu most U Soutoku prohlédl statik, nechal všechny čtyři rampy neprodleně uzavřít. Podle tehdejšího posudku došlo na rampách k velkému úbytku ocelových výztuží a hrozilo jejich zřícení. Hradec Králové tehdy slíbil, že prověří možnosti provizorních oprav, aby se nájezdy na frekventovaný most poblíž fakultní nemocnice mohly znovu otevřít ještě letos. Nakonec se však žádné úpravy provádět nebudou a rampy jsou opět přístupné.

„Několikrát tam probíhaly průzkumy, byli tam statici. Nové výpočty ukázaly, že podepření není potřeba,“ říká náměstek hradecké primátorky pro majetek Pavel Vrbický (Piráti).

Most i s rampami spravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Vede po něm silnice I/31. Pracovníkům ŘSD se však nezdál původní posudek, který označil mosty za havarijní. Podle nich je poškození zhruba na 5. stupni ze sedmibodové stupnice.

„Nechali jsme zrevidovat původní statický přepočet a došli jsme spolu se znalci k tomu, že nebezpečí není tak akutní. Neznamená to ovšem, že se rampy nebudou muset brzy opravit,“ upozorňuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Zábrany z nájezdů odstranili pracovníci hradeckých technických služeb, které tam provádějí i běžnou údržbu. Stav ramp budou dál sledovat.

Celkové opravy by se měl most dočkat zhruba za dva roky, až bude hotová rekonstrukce sousední křižovatky Mileta. Poslední větší práce se na mostě dělaly v roce 2019, kdy silničáři řešili zatékání do konstrukce. Tehdy se však neprováděla komplexní oprava.

Vlastnictví se řešit nebude

„Dobrá zpráva je, že nový posudek ukázal, že nájezdové rampy pro cyklisty mohou být při rekonstrukci zachovány. Jednání s ŘSD ještě pokračují, ale šance na zachování se ohromně zvedla,“ míní Vrbický.

Most U Soutoku je z roku 1971 a při sčítání v roce 2020 po něm denně projelo přes 26 tisíc aut a kolem 4,5 tisíce kamionů. Od té doby sice díky zprovozněné D35 na Holice kamionová doprava výrazně ubyla, avšak nápor osobních aut především v dopravních špičkách zhoustl.

Město se s ŘSD údajně dohodlo také na řešení sporu ohledně vlastnictví ramp. Samotný most je majetkem státu, avšak o rampy se dlouhodobě stará Hradec Králové. Obě strany dosud odmítaly uznat, kdo je majitelem lávek. To by snad v budoucnu mělo vyřešit plánované převedení Gočárova okruhu do majetku města.

„Shodli jsme se na tom, že nyní vlastnictví řešit nebudeme. Máme podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí, že až vznikne jižní spojka, dostaneme most do správy. Nechceme jít do soudního sporu, který by trval roky, ale budeme hledat cestu ke smírčímu řešení,“ doplňuje Vrbický.