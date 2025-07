Původně ŘSD plánovalo opravy do 20. července, ze čtvrtečního jednání v Náchodě mezi stavbaři, radnicí a městskou i státní policií však vzešel výrazně zrychlený harmonogram.

„V pátek od 7:30 hodin ráno začne frézování povrchu a v opravovaném úseku bude zaveden kyvadlově řízený provoz. V první etapě bude průjezdná polovina komunikace ve směru od Polska do centra,“ řekla mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Mezi 11:00 a 12:00 se směr otočí, průjezdná bude druhá polovina vozovky směrem z centra k hranicím. Jakmile nový povrch vychladne, bude ještě v pátek odpoledne obnoven obousměrný provoz.

Kvůli poslední opravě budou moci řidiči využít některé změny. Bude dočasně možné odbočit ve směru od Červeného Kostelce a Hronova pouze do Raisovy ulice a na Pražskou. Kdo jede z Plhova či Červeného Kostelce do nákupní zóny u hranic nebo do Polska, měl by využít okružní křižovatku u Itálie a Kladskou ulici.

Po celý den bude provoz řízen pracovníky stavby, státní i městskou policií, aby se netvořily takové kolony. Policie bude regulovat vjezd kamionů už na Vysokově.

Policejní mluvčí Šárka Pižlová vyzvala řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu a byli ohleduplní. „Pokud můžete, vyhněte se v pátek tomuto úseku zcela,“ uvedla mluvčí.

Oprava se týká úseku na Běloveské ulici, kde je odbočka k železničnímu přejezdu. Jsou tam praskliny a vyjeté koleje na 370 čtverečných metrech.

Už od středeční noci je plně průjezdná klíčová křižovatka u Slávie, práce ve středu skončily i na odbočce k Novému Městu nad Metují. Během čtvrtka stavbaři pracují na křižovatce u bývalé Bartoňovy textilky v Českoskalické ulici.

„Dnes je provoz po Náchodě vcelku plynulý, stavbaři pracují na vjezdu do Náchoda od Hradce Králové. Nápor se dá očekávat kvůli opravě křižovatky u Čedoku. Ve čtvrtek a v pátek najíždějí kamiony do Polska, teprve se uvidí, jak se to projeví,“ řekla Nina Adlof a poděkovala za trpělivost.

Hlavně v pondělí a úterý Náchod zažil dopravní kolaps, kolony se táhly asi deset kilometrů do Polska. Dvoukilometrová cesta částí města trvala řidičům třeba až kolem hodiny. Na sociálních sítích si debatéři silně stěžovali, že se s opravami mělo počkat, až bude obchvat. Radnice oponovala, že eviduje řadu stížností na kvalitu povrchu silnice, a proto s ŘSD o opravě jednala.