V Náchodě někdo počmáral radnici nápisy proti starostovi, řeší to policie

Na problém s nápisy upozornil na pondělním zastupitelstvu místostarosta Milan Vik (Patrioti Náchoda). Apeloval na část opozice, ať zkusí rozmluvit určitému člověku, pokud je autorem, aby s nápisy dál pokračoval.

„Jestli někdo čmárá na kulturní památku, je to minimálně nevychovanec. Těch nápisů se objevilo už několik na různých místech, škody jdou do desítek tisíc korun a nemůžeme to nechat bez povšimnutí. Trestní oznámení jsme podávali ohledně jiného místa, nápis na radnici se k tomu, předpokládám, připojí,“ sdělil pro iDNES.cz místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka (SOCDEM).

Podle něj byly nápisy nejen na městském majetku, ale i na soukromých domech v centru města.

„Jednoznačně se to vztahuje k prodeji pozemků v Bělovsi, v nápisech se objevuje slovo pozemky, zloděj. Nastalo to po únorové reportáži v České televizi. Patrně to někdo píše lihovou fixou. Z fasády radnice jsme se nápis snažili odstranit mechanicky, ale i chemickou cestou, to není jinak možné. Na mobiliáři bude nutné ta místa přebrousit, znovu natřít a přelakovat,“ řekl místostarosta Čtvrtečka.

Mluvčí policie Lucie Konečná potvrdila, že již zaevidovali jeden případ v Promenádní ulici, ale nápisem na radnici se začínají zabývat také.

„Z prvotního šetření vyplývá, že by se mohlo jednat o trestný čin poškození cizí věci. Vyhodnocujeme získané poznatky, abychom mohli v co nejkratší době ustanovit doposud neznámého pachatele. Další informace včetně fotografií v tuto chvíli nebudeme poskytovat,“ sdělila mluvčí redakci iDNES.cz.

Interní audit chybu nenašel

Radnice koupila 1,3 hektaru pozemků v Bělovsi za cenu určenou znaleckým posudkem ve výši 22,4 milionu korun bez daně. Nákup loni v srpnu podpořilo 22 z 25 přítomných zastupitelů. Město tam chce vybudovat energopark, kde má být třídírna odpadů a zařízení pro jejich energetické užití.

Reportéři ČT rozebírali transakci města se Statkem Velká Chuchle v lednu a únoru. Firma nakoupila pozemky od restituentů za milion korun a městu je prodala za 22 milionů. Pořad naznačoval, že město mohlo získat areál výhodně od Státního pozemkového úřadu již v roce 2018, ale odmítlo to.

7. března 2024

Únorová reportáž navíc upozornila, že advokát Petr Šťovíček mohl být ve střetu zájmů, když zastupoval město a podle jednoho dokumentu byl dokonce i v seznamu akcionářů Statku Velká Chuchle. Opozice se poté obrátila na Českou advokátní komoru kvůli Šťovíčkovu případnému střetu zájmů. Ta se stížností zatím stále zabývá.

Náchodská radnice v neděli zveřejnila výsledek vnitřního auditu, který pochybení v nákupu pozemků nenašel. Opírá se mimo jiné o stanovisko právníka Aleše Gerlocha i vyjádření Státního pozemkového úřadu. Petr Šťovíček městu sdělil, že v odkazovaném seznamu akcionářů prodávající firmy nefiguroval.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již odložila podnět města, které si na reportáž stěžovalo.

Nezvládl emoce, teď napravuje

Už na únorovém zastupitelstvu si starosta Birke stěžoval, že slýchá na ulici, že je zloděj a lidé si před ním odplivují. Před kamerou pak neudržel nervy:

„Děláte ze mě normálního lumpa, je to nekorektní. Lidi na mě řvou, že jsem zloděj. Díky vám. (...) Jediný výsledek je, že to položím. (...) Děláte akorát z lidí zloděje včetně mě. Nic jsem neukradl, nic neudělal.“

V nedělním předtočeném videu se starosta Birke snaží škody napravit: „Reagoval jsem jako blbec, ale pokud o vás někdo řekne, že jste zloděj, tak vás to zkrátka naštve. Nikdo nikdy nenabídl městu pozemky za milion korun.“

Ohledně hanlivých nápisů se opoziční zastupitelé v pondělí odmítli angažovat, byť ve svém okruhu mají známého, který je sprejer a netají se ani výhradami k starostovi.

„Netuším, jestli nápisy po Náchodě píše jeden člověk nebo jich je víc. Nesleduju to. Prý bylo něco na radnici a v Bělovsi, ale ani fotky jsem neviděl. Odmítáme ale být spojováni s nějakými soukromými iniciativami lidí, které známe. Samozřejmě, že nezákonnou činnost odsuzujeme,“ řekl k nápisům opoziční zastupitel Michal Kudrnáč (Zelení, Za moderní Náchod s úctou k tradicím).