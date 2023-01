Za partou motorkářů zbyly v lese u Náchoda rýhy, hledá je policie

Na policii se 31. prosince obrátil volající, který upozornil na větší počet motorkářů v lesích kolem Bražce.

„Hlídka na místě motocyklisty nenašla, ale zůstal po nich poškozený lesní porost,“ uvedla mluvčí hradecké policie Lucie Konečná.

Na místě policisté začali událost prošetřovat a nyní zjišťují detaily k motorářům. Škoda zatím není vyčíslena, ale podle policie se pachatelé dopustili minimálně přestupku proti majetku a porušení zákona o lesích, který tam mimo jiné zakazuje vjezd.

„Žádáme veřejnost, pokud máte informace, které by nám pomohly s vyřešením této události a ustanovením motorkářů, volejte na telefonní číslo 974 534 651. Samozřejmě je možné použít i bezplatnou linku 158,“ požádala mluvčí.

Doporučila také, aby se lidé na linku 158 obraceli hned, jak si všimnou jezdců v terénu, jinak je těžké je přistihnout.

Místní tvrdí, že motorkáře v Bražci vídají často. „Jezdí tam furt…, nechodíme tam už ani na procházku,“ poznamenala Katrin Tučková ve facebookové skupině Náchodské dění bez cenzury. Milan Hron uvedl, že kolem Bražce se to děje běžně už patnáct let.

Postup policie vzbudil velkou debatu právě na sociálních sítích. Někteří se jezdců zastávali, že nic nezničili a je dobře, když se tím zabaví třeba místo fetování.

Harvestory jsou horší, namítají diskutéři

„Harvestory a vyvážečky ten les zničí úplně, stačí se pod Čermnou trochu projít, co se tam děje..., ale z toho jsou kačky, to nevadí. Tyhle drážky tam za týden nebudou. A pak je tady sorta udavačů, kteří z toho mají radost, že můžou někomu uškodit,“ zlobil se Vít Jirásek.

To, že motorky působí zejména na erozi v lesích, si část diskutérů příliš nepřipouští.

„Eroze vždy byla a bude. Je to princip utváření krajiny. Tohle nestojí ani za řeč proti erozi přírodní. Ale samozřejmě motorky do lesa nepatří,“ napsal Jan Slovák.

„Ano, eroze byla a bude, ale my jako lidi na tom máme velkej vliv. Koukněte třebas do LPISu (veřejný registr půdy - pozn. red.), jak moc se to řeší. V kontextu lesní eroze se jeďte podívat na Ukrajinu na pohoří Svidovec... A uvidíte, jak podobný magoři jsou schopný za pár let zničit krásný hory. Stejně tak Bukovina Boržava a její severní hřeben ke Siankám - všude vidíte brutální erozi, způsobenou čtyřkolkama, teréňákama a endurama... Několikrát jsem je tam potkal...“ všímal si Michal Matyska.

Ať si jezdí na motokrosové dráze, píše jiný

„Jde o to, že podle jedné fotky jeli přes zasázenou paseku a nejspíš budou poničené stromky a to je ze strany motorkářů prasárna. Výmluvy motorkářů, že tam stejně jezdí lesní technika, která tam udělá větší bordel než oni, je fakt scestná. Ten les je hospodářský, takže bez té techniky se to neobejde,“ oponoval příznivcům motorek Vít Malota ve skupině Náchodské dění.

„Motorkář tam podle zákona nemá co dělat. Dělám taky v lese, nevadí mně motorkáři, kteří projedou po cestě nebo pěšině a jsou pryč, prostě se jedou projet a jedou delší trasu. Nechápu, když někdo přijede a jezdí na jednom místě pořád dokola, to si může jezdit na motokrosové dráze,“ uvedl Vít Malota.

Lesy v Bražci se nacházejí v údolí řeky Metuje, ale neleží v chráněném území. Navazuje na ně nedaleko přírodní rezervace Peklo.

Motorkáři se už roky objevují také v nedaleké Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, přistihnout se je většinou nedaří. Podle tamních ochranářů ruší zvířata, ptáky během hnízdění, ničí cesty, vyjíždějí koleje na cizích pozemcích, poškozují stromy odíráním kořenových náběhů a rozjíždějí drobné vodní toky.

Před třemi lety motorkáři rozjezdili chráněnou přírodní památku Benátky v údolí Kněžné na Rychnovsku. Tamní lesník popsal, že zastihl skupinu až třiceti motorek a čtyřkolek.