Zapálil byt, kde spaly děti. Byl to blázen, říkají o muži z Hradce sousedé

„Už delší dobu tady dělal hrozný nepořádek. Byl to trochu blázen, neustále chodil rozbíjet nějaké věci do sklepa. Svojí ženě, která tu chodila s malým dítětem, dokonce rozbil kočárek. Často se hádali,“ kroutí hlavou sousedka z prvního patra domu v Klumparově ulici v Hradci Králové.

„Byli sociálně slabší,“ dodává a odemyká dveře do domu, kde k tragédii došlo. Nejde přitom o ghetto ani o jinak vyloučenou lokalitu, ulice v centru města je plná opravených domů.

Muž bydlel se svou rodinou ve třetím patře v pronajatém bytě. „Přistěhovali se sem před dvěma lety, nepřišli se ani představit nebo nás pozdravit. Byly s nimi akorát problémy,“ stěžuje si soused, který bydlí přímo naproti bytu, jehož dveře muž zapálil.

Popel na schodech

„Poprvé jsem s nimi měl problém, když nechávali pytle s odpadem vyhozené tady na chodbě,“ dodává a s povzdechem se dívá na dveře, které jsou i tři dny po události černé od kouře. Popel leží i na schodišti.

Jen zázrakem při požáru v domě nikdo neuhořel. „Štěstí bylo, že požár probudil jedno z dětí, které pláčem vzbudilo dospělé. Ti oheň uhasili,“ řekla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Obyvatelé bytu už v něm nyní nejsou. „Buď je majitel vyhodil, anebo odešli někam za rodinou,“ domnívá se další sousedka problémových nájemců.

Případ připomíná požár v panelovém domu v Bohumíně ze srpna 2020, při kterém v bytě uhořelo nebo se zabilo po pádu z oken jedenáct lidí. I v tomto případě však dvaačtyřicetiletý muž, kterého po činu zadržela policie a který nadýchal 2,6 promile, bude souzen za pokus o vraždu a obecné ohrožení.

V domě totiž žijí zhruba tři desítky lidí. Zároveň je napojen na přívod plynu a ten je rozveden do jednotlivých pater. Kdyby se oheň rozhořel, mohlo tak dojít k výbuchu.

Muž poté, co zapálil vchodové dveře, utekl do jiného bytu, zhruba pět set metrů od místa činu. Když jej tam nalezli policisté, začal vyhrožovat sebevraždou. Policie proto povolala zásahovou jednotku. Pachateli hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.