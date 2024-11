Hradec a Strabag se přou o miliony za hotový stadion, rozsoudí je experti

Od slavné otvírací neděle 3. září 2023 se už na hradeckém stadionu odehrály desítky ligových, pohárových i reprezentačních zápasů, aréna navíc před několika dny získala ocenění Stavba roku 2024.

Avšak až po více než 14 měsících se pohnul spor, ve kterém se hraje o desítky milionů korun. Spor Hradec Králové versus stavební firma Strabag. Předmětem je termín dokončení sportoviště.

Město tvrdí, že lhůta kolaudace uplynula 30. června loňského roku, ale podle názoru konsorcia společností Strabag, Geosan Group a D&D Elektromont byl termín až do konce září. A protože kolaudace nabyla právní moci 21. září, k žádnému prodlení nedošlo.

Jde o velké peníze. Primátorka Pavlína Springerová (HDK) už loni odhadovala, že sankce mohou činit přes 20 milionů. Podle smlouvy mohl Hradec v případě prodlení vymáhat 113 600 korun denně po dobu prvních třinácti dnů a od čtrnáctého dne dokonce 284 tisíc denně. Zároveň ale také Strabag po městu nárokuje finanční doplatek.

„Mnohaměsíční ping-pong“

Sváry má nyní rozseknout vědecký Kloknerův ústav. Obě strany se chtějí vyhnout soudům, a tak vše svěřily expertům z Českého vysokého učení technického (ČVUT). Ti na verdikt mají pět měsíců a obě strany se na této cestě shodly po dlouhém jednání.

„Byl to mnohaměsíční ping-pong. Řešili jsme vydefinování otázek a zadání tak, aby to nebylo žádným způsobem zavádějící. Zkrátka aby to znalci nenaznačovalo, že by měl některé ze stran vyjít vstříc,“ řekl zastupitel Kamil Podroužek (HDK), který je sám uznávaným advokátem.

„Částky nejsou předmětem posudku. Vzhledem k povaze a rozsahu projektu se však dá očekávat, že výsledné nároky mohou dosáhnout desítek milionů korun. Je to ale je hrubý odhad,“ doplnil Lukáš Řádek (TOP 09), náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje.

Podle něj je smírčí řešení sporu výhodnější než případný soud: „Své nároky mají obě strany. Během realizace vznikly neshody týkající se provedení, posouzení kvality a termínů dokončení stavby. Abychom si to vyjasnili a nekontaminovali veřejný prostor výkřiky o vzájemných nárocích, souhlasili jsme s vypracováním nezávislého posudku. Ten objektivně posoudí sporné otázky a potom musí usnadnit smírčí řešení a mimosoudní spor. Jeví se, že soud by nebyl dobrou cestou.“

Přátelský rozchod?

Výsledek posouzení ČVUT by měl být známý příští rok na jaře, ale protože ve sporu je prostor i na námitky, definitivní rozuzlení nelze odhadnout. Strabag nadále trvá na svém výkladu pravidel, tedy kolaudaci bez prodlení.

„Zadání znaleckého posudku je výsledkem společné dohody. Rozdílné názory na termíny dokončení stavebních prací trvají, s investorem jsme nicméně došli ke shodě v tom, že preferujeme co nejrychlejší vyřešení sporných bodů. Právě to si slibujeme od zvoleného mimosoudního postupu,“ upozornila mluvčí společnosti Edita Novotná.

Město a společnost Strabag se navzdory neshodám a nárokům až desítek milionů korun stále mohou rozejít jako přátelé.

„Oceňuji rychlé dokončení stavby, které vedlo k odehrání prvního zápasu bez fatálních důsledků,“ vzpomněl náměstek loňskou hektickou kolaudaci a první utkání proti Českým Budějovicím. Navíc je pravděpodobné, že stavební firma se do arény ještě vrátí.

„Nemáme žádnou významnou reklamaci vůči zhotoviteli. Vrátit se ale může v případě, kdyby se město rozhodlo pro nějaké opatření, které bude zasahovat do stavební konstrukce. Což je případ architektonického osvětlení fasády, které jsme ostatně poptávali i u Strabagu,“ upozornil Lukáš Řádek.

Opozice protestuje

Bod o zadání znaleckého posudku na začátku listopadu opět prohloubil příkopy mezi hradeckou koalicí a opozicí. Zastupitelé opozice většinou nehlasovali, když nejčastěji poukazovali na nešvar pozdě dodaných podkladů.

„Chceme tím poukázat na to, že ty body nám chodí pozdě,“ řekl Denis Doksanský (ANO).

„Fotbalový stadion se převzal asi před rokem a půl. Proč vám trvá tak dlouho dohodnout se na postupu tohoto typu? Čekal bych, že vznikne mnohem dříve. Jsem zvědav, kdy se dobereme nějakého výsledku,“ přidal se Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).

3. září 2023

Hradec má se sportovními spory či dokonce soudy v posledních letech více zkušeností. Už letitý je svár mezi městem a společností ABD Invest o čtvrt miliardy korun v kauze přestavby zimního stadionu. Začátek se datuje do roku 2012 a spor si dodnes předávají krajský a okresní soud.

Další spory město vede s Národní sportovní agenturou (NSA). V roce 2022 Hradec ke svému překvapení neuspěl s žádostí o dotaci až ve výši 296 milionů korun právě na stavbu multifunkčního stadionu. Městský soud v Praze sice vyslyšel správní žalobu města na NSA, ale Hradec se peněz stejně nedomůže. Nejčerstvěji pak státní agentura opětovně zamítla žádost Hradce Králové o dotaci 16 milionů korun na stavbu kanoistické loděnice.