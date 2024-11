Kontroverzní dům v Hradci má hrubou stavbu, byt 2+kk přijde na 6,5 milionu

Za vilou Cristina roste Rezidence Kristian. Už před rokem musely novým bytům ustoupit desítky stromů. Na oploceném staveništi je ruch a hrubá stavba se už rýsuje.

Přestože se první obyvatelé nenastěhují dříve než za rok, většina z 52 bytů v právě realizovaném vchodu A je prodána.

Volných je necelých dvacet bytů v cenovém rozpětí od 5,1 milionu za 48 čtverečních metrů až po 11,8 milionu za 4+kk a 177 metrů včetně 75metrové terasy. Mladé rodiny nejvíce poptávají byty 2+kk kolem 60 metrů čtverečních. I takové jsou v Kristianu k mání. Cena je však vysoká: 6,5 milionu korun.

Druhá etapa a vchody B a C nabídnou dalších 97 bytů a 103 parkovacích míst pod střechou.

Spekulanti ne, ale Hradečáci

Z bytové nabídky v rezidenci je patrné, že ceny se v Hradci vyšplhaly nad hranici sto tisíc korun za čtvereční metr. Nejdražší je podle nejnovějších údajů vlastní bydlení v Praze, kde je průměr 132 tisíc korun za metr, nejlevnější je v Ústeckém kraji 34 900 korun. V Hradeckém kraji se platí 76 tisíc korun. Nejen Kristian však ve městě potvrzuje prolomení stotisícové mety.

Ceny svádějí k domněnkám, že byty v developerských objektech si nejčastěji pořizují spekulanti. Jenže nedávný průzkum to nepotvrdil.

„Také jsem se toho trochu obával, ale pak jsme se s vedoucím odboru majetku podívali, kdo si nové byty kupuje. S překvapením jsme zjistili, že to jsou mladí Hradečáci s trvalým bydlištěm ve městě. Platí to také u bytů, které stojí i sto tisíc za metr,“ uvedl Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro oblast majetku města.

„Trpká výhra“

Místní mají z Kristiana smíšené pocity nehledě na cenu. Vadí jim, že přijdou o další kus zeleně, a obávají se zesílené dopravy. Na druhou stranu nezastírají spokojenost, že investor pod tlakem města a veřejnosti snížil výšku a hlavně upustil od výstavby polyfunkčního domu, který měl sahat ještě blíž ke středisku Medium.

„O projektu jsme věděli 15 let dopředu a je dobře, že jsme se vzbouřili. Přišli jsme o zeleň a mnoho stromů, ale podle původních plánů to mohlo být podstatně horší. Je to prostě trpká výhra. Ten pozemek byl určen k výstavbě, smíříme se s tím,“ řekla Klára Kopecká z Mandysovy ulice.

O projektu se sice ví už od roku 2007, ale protesty vzbudil až rok 2020, kdy město pro Pilot 1 poskytlo své pozemky. Za první dva týdny petici podepsalo 845 lidí, nesouhlasily také Komise místní samosprávy (KMS) Moravské Předměstí sever, Spolek pro rozvoj Moravského Předměstí, velmi početné Bytové družstvo 210 nebo Rodinné centrum Žirafa. Po vyjednávání došlo alespoň ke zrušení komerčního přívěsku.

„Došli jsme ke kompromisu, který by měl uspokojit obě strany, tedy obyvatele i investora. Domy napomohou zvýšit nabídku bytů v Hradci, kterých je nedostatek, zatímco polyfunkční dům v zásadě není potřeba, protože zprava máme Benešovu třídu a zleva Futurum. Obyvatelé tam nic takového nepotřebují,“ uvedl zastupitel Pavel Vacek (Piráti).

Sám je členem KMS Moravské Předměstí na Benešově třídě. „Projekt se několikrát předělával a nakonec se ho ujal architekt David Vávra, který vytvořil studii celého území. V projektu Pilot 1 se počítalo i s polyfunkčním domem, který se však nelíbil místní samosprávě, a nakonec jsme od něj upustili. Také jsme snížili výšku domů o dvě patra a tím i počet bytů,“ uvedl Tomáš Staněk, jednatel společnosti Tomas Invest, jež však projekt postoupila firmě Inten Group.

Obavy z platby odstupného

„Svého času bylo na dobré cestě ten dům snížit ještě razantněji. Ale pak jsme z toho vycouvali, protože k tomu nemělo námitky společenství vlastníků jednotek (SVJ) z Mandysovy ulice a my jsme se přestali nabourávat do něčeho, o co místní nemají zájem. Podařilo se nám však přesvědčit investora ke zrušení polyfunkční části, takže dům nezlikviduje veškerou zeleň v místě. To bylo asi maximum možného, co se nám mohlo podařit,“ sdělil Roman Hylena, šéf Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí.

Předloni byla ve hře varianta dohody mezi městem a investorem a škrtnutí celé stavby. Podle některých názorů totiž byly vzájemné smlouvy neplatné. Další právní analýza však zmiňovala i riziko placení vysokého odstupného, a tak je výsledkem kompromisní stavba rezidence.

Chystají se zásady spolupráce

Přibude tu dohromady 149 bytů, 213 parkovacích stání i 1830 metrů čtverečních balkonů, teras nebo lodžií. Podle investora vznikne více parkovacích míst, než žádá městská vyhláška, dojde také k revitalizaci stávajícího hřiště, které dál zůstane v majetku města, a přibude další dětské hřiště.

Město mělo kromě obav z odstupného svázané ruce i jinak. Podle náměstka primátorky pro oblast rozvoje a investic Lukáše Řádka (TOP 09) by se v tomto případě uplatnil dokument, který město teprve chystá: pevné zásady spolupráce mezi městem i investory. Tato pravidla mají spravedlivě dělit náklady na veřejnou infrastrukturu mezi radnici a investora.

„Když ještě neexistují žádné zásady, je povolovací proces věcí do jisté míry odboru hlavního architekta a pak i stavby podle vydaného stavebního povolení. Do výkonu státní správy nezasahuji ani to nekomentuji. Je to však typická ukázka. Kdybychom už měli kvalitní zásady pro investory, mohly by předem přispět k nějaké vyváženější komunikaci i k přístupu k projektům, jako je právě Pilot 1,“ vysvětlil Lukáš Řádek.