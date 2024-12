Náprava odbavovacího systému v MHD vázne. Radní se přou, kdo za to může

Zdražení? Pasažérů přibylo Březnové zdražení jízdného v hradecké MHD se obešlo bez velkých politických diskusí a alespoň podle čerstvých dat navýšení cen poměrně dobře přijali i pasažéři. Dopravní podnik data analyzuje každého čtvrt roku a poslední srovnání ukazuje trend, který město naplňuje lehkým optimismem. „Můžeme porovnávat kvartály. Nyní máme uzavřená data za ten třetí. Pokud ta čerstvá porovnáme s loňskem, máme navýšení asi o 870 tisíc cestujících a jen v tržbách to pak představuje nárůst kolem devíti milionů korun,“ řekl šéf podniku Zdeněk Abraham. Když Hradec jízdné na začátku března zvedl v průměru o 10 až 30 procent, město si od nepopulárního opatření slibovalo roční zisk kolem 12 milionů korun navíc. Do té doby dopravní podnik na jízdném za jeden rok vybíral asi 110 milionů korun. Nejcitelnější změna přišla u nejběžnějšího typu jízdenky. Při platbě čipovou městskou nebo bankovní kartou činilo jarní zdražení téměř 80 procent: ze 14 na současných 25 korun. „Změna tarifu se zkrátka osvědčila a je to i díky odbavovacímu systému. Je jen minimum nákupu jízdného u řidiče, klesají také prodeje papírových jízdenek a naopak enormně se zvýšily prodeje z bankovní karty,“ popsal ředitel DP. Zdražení jízdného sice vytáhne peníze z peněženek cestujících, ale trochu pomůže městu, které jen loni dotovalo 380 miliony korun prokazatelnou ztrátu dopravního podniku. Již nyní město ví, že společnost žádá o dalších deset milionů navíc. „Dotaci bude nutné posílit minimálně o mzdové prostředky, začíná a současně končí více řidičů. Naštěstí se daří náborové akce. Současně se musíme zabývat určitou reprodukcí vozového parku. Na to musíme najít další prostředky,“ podotkl Miroslav Hloušek (ODS), náměstek primátorky pro oblast dopravy. Podle Hlouška si podnik ve srovnání s jinými městy vede ještě přijatelně: „Měl jsem možnost na svazu měst a obcí vyslechnout předsedu Františka Lukla. Ostatní statutární města se na dotacích svých MHD pohybují mezi čtyřmi až 4,5 tisíci korunami na každého občana města. My jsme tedy na samé spodní hranici.“