Vybavení hradeckého útulku si koupila za babku jeho vedoucí. Nic neporušila

Podle auditorů tehdy došlo jen k dílčím pochybením. Přesto jsou některé závěry zprávy zarážející. Jde zejména o odprodej nepotřebného majetku po zrušení kočičího depozitu na hradeckém letišti, který se v roce 2020 sloučil s psím útulkem u lesního hřbitova.

„Dá se mluvit o drobných pochybeních, největší věc, kterou audit našel, byl odprodej klecí a nerezových van,“ popsal závěry auditu náměstek primátorky pro majetek a městské organizace Pavel Vrbický (Piráti).

Auditoři upozornili na to, že vybavení si za 4 tisíce korun odkoupila vedoucí útulku Andrea Horáková. Mělo jít o nerezové vany a klece, které si v minulosti organizace vyrobila ve vlastní režii. Za materiál tehdy technické služby vydaly téměř čtvrt milionu.

„Pořizovací hodnota je spočítána na 246 tisíc korun a bylo to prodáno v likvidační ceně 4 tisíce. Nedošlo však ke ztrátě, protože kdyby to vezli do kovošrotu, cena by byla ještě nižší. Přidali si na kilovou cenu asi jednu korunu,“ citoval ze zprávy Vrbický.

Majetek byl odepsaný

Přestože se prodej majetku vedoucí útulku za zlomkovou cenu může jevit jako skandální, podle auditorů nedošlo k žádnému pochybení. Vybavení bylo už účetně odepsané a z úředního pohledu nemělo žádnou hodnotu. Depozit začal na hradeckém letišti sloužit v květnu 2015 a o jeho zrušení rozhodla rada města o pět let později, když potřebovala místo pro izolování bezdomovců při pandemii covidu-19.

„Když jsme v covidu potřebovali místo pro uložení lidí, vyhodnotili jsme provoz toho útulku a rozhodli se, že lidé jsou přednější,“ vzpomněl na tehdejší rozhodování předchůdce Vrbického Pavel Marek (ANO). Kočky se tehdy z depozitu na letišti přesunuly do psího útulku v lesích.

2. listopadu 2020

Kontrola potvrdila, že ředitel technických služeb Tomáš Pospíšil měl volné ruce při rozhodování a řídil se plně všemi předpisy, jak s majetkem naložit. Podle Vrbického je nakládání s majetkem v hodnotě do 100 tisíc korun za kus plně v kompetenci ředitele. Ten odmítl, že by postupoval netransparentně.

„Například vozidla a velkou techniku vyřazuji prostřednictvím třetí osoby, nedávám to žádným kamarádům. Vše probíhá veřejně. Už jsem provedl další interní opatření,“ sdělil Pospíšil.

Podle informací MF DNES technické služby převzaly postup dalších městských organizací a i u méně hodnotného vybavení nyní postupují obálkovou metodou.

V první fázi by měly nepotřebný majetek nabídnout mimo organizaci, až poté lidem ve vlastních řadách. Postup společnosti při likvidaci kočičího depozitu zaskočil také dnes už opozičního zastupitele Pavla Marka, který měl tehdy technické služby pod sebou: „O odprodeji jsem nevěděl. Nedokážu posoudit, nakolik to zařízení bylo vyrobené na míru, že by se nedokázalo prodat jinak. Osobně bych si nejprve zjistil, jak se takový produkt pohybuje na trhu, a zkusil bych ho prodat někomu, kdo by za to zaplatí víc.“

Jak s tím naložit?

Nové vedení města si teď láme hlavu, jak se závěry auditu naložit. Přestože úředně je vše absolutně v pořádku, nepříliš šťastný postup se vedení města vůbec nelíbí.

„Stoprocentně se to dalo prodat výhodněji, rozhodně se o to měli pokusit. Mě ten postup velice překvapil,“ neskrývá rozpaky Vrbický.

Audit se zabýval také obviněním z údajného rozkrádání majetku v městském útulku. Bývalí zaměstnanci poukázali například na podezřele velkou spotřebu uhlí. Že by se ztrácelo, se však prokázat nepodařilo.

„O uhlí je tam vyloženě kapitola. Dokonce (auditoři) porovnávali zimy mezi sebou a spotřeba odpovídá tomu, že byla tužší zima. Audit se tím zabýval a nepřišel vůbec na nic. Nesrovnalosti byly v objednávkách veterinářů. Některé chyběly, ale to prý bylo kvůli tomu, že jezdili i k akutním případům,“ popsal Vrbický.

Děním v útulku se zabývá i policie, která prověřuje podezření na možné týrání zvířat. Trestní oznámení na neznámého pachatele podali v závěru minulého roku lidé kolem bývalých zaměstnanců.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení. I nadále intenzivně prověřujeme a dokumentujeme veškeré okolnosti případu a provádíme výslechy svědků. Případem se tedy stále zabýváme,“ uvedla hradecká policejní mluvčí Lucie Konečná. Případ teď leží u státního zástupce, který má stanovit další postup. V kauze podal trestní oznámení i ředitel technických služeb, a to pro pomluvu.