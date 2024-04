Lesníci ukázali nový hradecký azyl pro psy a kočky, přijmou i lesní zvěř

Investice do modernizace areálu, nové posezení před vstupem a mnohé další plány, tak vypadá útulek dva měsíce po převzetí Městskými lesy.

S novým logem a názvem Azyl pro zvířata cílí útulek více na veřejnost a obnovené je také oblíbené venčení psů. Jen za první dva měsíce je dobrovolníci vzali do lesa na 200 vycházek.

„Zájemci se musejí předem zaregistrovat a rezervovat si psa na procházku. Už máme asi 130 registrací. Jsou lidé, kteří se chtějí se psem nejprve seznámit a pak si ho vezmou domů, ale jsou i venčitelé, kteří nechtějí mít doma psa, ale chtějí si ho půjčovat na procházku,“ popisuje ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Lesníci převzali útulek na začátku února od městských technických služeb, za jejichž působení se na veřejnost dostaly výpovědi bývalých zaměstnanců o údajném hrubém zacházení se zvířaty. Městská firma to označila za pomluvu, přestože se objevila i videa, na nichž někdejší zaměstnanci hovořili o zabíjení koček. Z původního personálu v útulku nikdo nezůstal.

„Útulek byl první problém, který jsme museli řešit ihned po nástupu nového vedení města. Jsem si stoprocentně jistá, že jsme našli nejlepší řešení,“ míní primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Tým je zcela nový

Do úprav vybavení už lesy investovaly zhruba 1,5 milionu korun. Upravily například vstup do útulku, který nyní již není za plotem, ale naopak nabízí posezení pro návštěvníky. Řešit musely také nefunkční studnu za desítky tisíc korun nebo úpravy některých výběhů.

Jeden ze zdejších psů byl například dlouhodobě zavřený v kotci, protože se ho ošetřovatelé báli pouštět ven, aby je nenapadl. Nyní ho mohou do výběhu bezpečně přepustit.

„Díky tomu, že tento pes může být venku, se jeho stav zlepšil,“ přibližuje ředitel.

Provoz útulku zajišťuje zcela nový tým. Někteří současně pracují i v kempu Stříbrný rybník, který lesníci převzali před několika lety. Sdílený je třeba údržbář či provozní, další pracovníci mohou vypomáhat také v lese a naopak, pokud je v útulku potřeba více rukou, může si firma vypomoci lidmi z lesního úseku.

„Celkem tu pracuje téměř deset lidí, buď na plný úvazek nebo na dohodu. Pozice mají sdílené. V pracovní době tu fyzicky jsou vždy dva lidé,“ vysvětluje vedoucí azylu Jakub Forman.

Na zvířata v noci dohlédnou přes kamery

Mimo pracovní dobu dohlíží zaměstnanci na útulek prostřednictvím kamerového systému. O víkendech pak pomáhají i dobrovolníci.

„My tady ve čtyři hodiny skončíme, ale pak sem večer jezdí ošetřovatelé vyvenčit hotelové pejsky, protože tam se snažíme přizpůsobit režimu, na který jsou zvyklí,“ popisuje provozní azylu Tereza Němcová.

Zatímco krmení hotelových psů probíhá většinou dvakrát denně, psi v azylu dostávají jídlo jednou denně půl hodiny před koncem směny. Když strážníci přivezou do azylu psa mimo provozní dobu, umístí ho do speciálního předávacího kotce, kde si ho ráno ošetřovatelé vyzvednou.

Nový provozovatel přešel na plně digitální evidenci zvířat. Ta je propojená s databází veterinární správy a přístup do ní mají i strážníci městské policie. Lesníci chtějí, aby všechna přijímaná zvířata prošla právě přes strážníky.

„Celý odchyt natáčíme na kamery. Zvířata nafotíme, udělá se úřední záznam. Veškerými těmito záznamy se snažíme předejít jakýmkoliv spekulacím, v jakém bylo zvíře stavu a co se s ním dělo po dobu převozu,“ upozorňuje ředitel hradecké městské policie Martin Žďárský.

Ne všichni odchycení psi a kočky musejí ihned zamířit do azylu. Strážníci mají čtečky čipů a snaží se přednostně kontaktovat majitele. Loni přesto předali do útulku asi 340 zvířat.

Provoz dotuje kemp

Roční náklady zatím lesy odhadují na 4 miliony korun. Polovinu by mělo stát vybavení a opravy, druhou samotný provoz. Na darech a výnosech ze psího hotelu by si útulek mohl přijít až na 1,5 milionu korun. Zbytek chtějí lesníci pokrýt z výnosů kempu a dalších činností.

Veřejnosti chtějí nabídnout třeba kurzy socializace zvířat ve skupinách. Útulek se zapojí také do aktivit lesní pedagogiky. Posezení před budovou by mělo sloužit jako výchozí bod pro vycházky do lesa.

„Dosud si školní třídy dávaly s naší pedagožkou sraz někde před zastávkou. Zázemí útulku je unikátní v tom, že je tady parkoviště, mohou se sem dostat veřejnou dopravou. Po skončení programu tady mohou mít další aktivity,“ upozorňuje Milan Zerzán.

Útulek má v současnosti 34 kotců pro psy a 12 pro kočky, z toho 7 kočičích kotců je v režimu karantény. Aktuálně je v útulku devět psů a tři kočky.

Voliéry plánují pro veverku či jezevce

Lesníci plánují další úpravy v areálu. Do kočičí části vznikne samostatný vstup, aby ošetřovatelé nemuseli nosit kočky kolem psů. To je důležité hlavně ve chvíli, kdy kočky mají infekční nemoci. Upravit chtějí také výběhy u kotců v režimu psího hotelu. Největší letošní novinkou však má být vybudování voliér v trojúhelníku za útulkem, kam chtějí lesníci umístit lesní zvířata, která se nemohou vrátit do přírody.

„Půjde například o veverku nebo jezevce. Půjde o spolupráci se záchrannou stanicí v Jaroměři. Když zvířata nemohou zpět do přírody, mohou přijít sem a my je můžeme využít při lesní pedagogice,“ doplnil Zerzán.

Zřejmě až v příštím roce by se měl azyl pustit také do úpravy vytápění. V objektu se nyní topí automatickým kotlem na uhlí. Nahradit by ho měla tepelná čerpadla, která uspoří provozní náklady hlavně na obsluhu. Výměna si však vyžádá i úpravu topných okruhů. Celkem má jít zhruba o milion korun. Díky zrušení kotelny však azyl získá novou čekárnu pro klienty a úpravou dvou skladů také ošetřovnu pro veterináře.