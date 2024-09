Matka s babičkou vodily děti seniorovi na erotické focení. Padly tresty až 7,5 roku

Rozsudek není pravomocný, odvolali se proti němu tři obhájci obžalovaných a státní zástupce si ponechal lhůtu.

Předseda senátu Miroslav Mjartan uložil trojici tresty za přečin ohrožování výchovy dítěte ve spolupachatelství.

Obě ženy také potrestal za zločin obchodování s lidmi ve spolupachatelství, protože loni vodily nezletilé děti k muži do jeho bytu v domě s pečovatelskou službou a dovolovaly mu je fotit a natáčet. Pak za to od něj dostávaly peníze na obživu.

Matka také syna osahávala, dcera to fotila a pak snímky mířily k seniorovi. Matka dětí i invalida jsou proto odsouzeni i za zločin pohlavního zneužití. Soudce muže navíc potrestal i za přečiny zneužití dítěte k výrobě pornografie a svádění k pohlavnímu styku.

Matka už byla potrestána Okresním soudem v Berouně za přečin ohrožení výchovy dítěte, proto jí hradecký soud uložil souhrnný trest. Trojice má také platit oběma dětem za nemajetkovou újmu.

Natáčel je spoutané

Když v srpnu soud začal případ projednávat, obžalovaný přišel o berlích a mluvil o tom, že zhruba dva roky trpí roztroušenou sklerózou. Matka a babička nezletilých sourozenců se tehdy nedostavily, obhájci pouze uvedli, že klientky souhlasí, aby se soud konal v jejich nepřítomnosti.

Matka s babičkou děti ke svému známému na focení doprovázely. Dívce bylo 11 let a chlapci 13 let. Podle spisu je fotil v erotických pozicích, nahé i v erotickém prádle s různými pomůckami jako vibrátor, roubík, pouta a bičík. Všechny tyto propriety podle výroku soudu propadly.

„Natáčel je při masturbaci, spoutané, dotýkající se na intimních místech. Osahávaly se na penisu, prsou a přirození,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lucie Žabková. Peníze muž předával matce na živobytí.

Děti tím podle obžaloby trojice dospělých ohrozila na mravním vývoji. „ Svým konáním způsobil, že se oba nezletilí v intimní oblasti života chovají nepřiměřeně otevřeně a neadekvátně jejich věku. Oba nezletilé vystavil reálnému nebezpečí, že se i v budoucnu budou v intimní oblasti života chovat nevázaným a promiskuitním způsobem,“ stojí ve spisu.

Chtěl vztah s matkou dětí

Muž řekl, že obžalobě rozumí a že souhlasí s právní kvalifikací, zároveň však odmítl, že by fotil i chlapce. Přiznal pouze samostatné fotky nezletilé. Děti byly mezitím svěřeny do ústavní péče.

Muž zřejmě kvůli svému zdravotnímu stavu při hlavním líčení často nebyl schopen přesně odpovědět na otázky a působil zmateně a unaveně. Ještě před výslechem si musel sednout, protože mu nebylo dobře. Uvedl, že matce předával peníze, jednou na nákup, jindy na nájem. Řekl, že dívka i její matka s focením souhlasily.

Protože muž nebyl u soudu příliš sdílný, četl soudce prohlášení z výslechu na policii.

„Začalo to tak, že jsem matku dětí kontaktoval přes internet. Jezdil jsem za ní, doufal jsem v partnerský vztah. Líbila se mi, ale byl jsem tam jen za blbce. Sex žádný nebyl. Pak mi později zavolala, že by potřebovala pomoc, protože je vystěhovali. Jel jsem za nimi a všechny čtyři jsem vzal do bytu. Málem pak vystěhovali mě, protože jsem tam nesměl mít spolubydlící. Spali na karimatce a na matraci, můj byt má jen jeden pokoj. Do práce nikdo nechodil. Byla to největší chyba mého života. Všechno jsem platil já. Asi po měsíci jsem jim musel najít ubytování jinde,“ řekl při výslechu policistům.

Focení podle jeho slov začalo až později, to už k němu chodila rodina jen na návštěvu.

„Na focení jsem se nepřipravoval, jednou jsem se zeptal, jestli můžu dívku vyfotit nahou. U toho byla matka. Tehdy jsem udělal hodně fotek. Nikomu jsem je neposlal. Fotil jsem ji asi jednou týdně. Vznikly asi desítky fotek, měl jsem je v mobilu a v počítači,“ řekl.

Údajně si je ponechal jen proto, aby se na ně občas podíval. „Fotil jsem ji ve svazovací soupravě, pomůcky jsem objednal na internetu. Pořídil jsem i videa. Jednou mi sáhla na penis, nikam dál to nikdy nedošlo. Nevzrušovalo mě to, nevím, jestli za to může nemoc, ale už nefunguju jako chlap. Nic to se mnou nedělá. Všeho lituju, ale už to nevezmu zpátky,“ prohlásil.

Odmítl však, že by všechny fotky, které u něho policie našla, vyrobil on. Na otázku, jak se k němu tedy fotky dostaly, řekl, že si je stáhl z chlapcova mobilu.