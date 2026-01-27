Chlapec je po úrazu v Krkonoších dál ve vážném stavu, svědci srážku vylučují

Mladý lyžař, vážně zraněný minulou středu na sjezdovce v Krkonoších, si pravděpodobně způsobil úraz sám. Po nehodě na Pomezních Boudách se v médiích spekulovalo, že dítě skončilo v lese po srážce s kýmsi dalším. Zástupkyně rodiny v pondělí vyzvala na sociálních sítích, aby se policii přihlásili svědci nehody. Ti však účast jiných osob vyloučili.
Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)
ilustrační snímek | foto: kamery HD Internet

Vážný úraz se stal 21. ledna. Do Horní Malé Úpy letěl vrtulník, který přepravil pacienta do hradecké fakultní nemocnice. Mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová informovala, že k vážnému úrazu mělo dojít po nárazu do stromu. Jelikož šlo o dítě mladší 15 let, bližší informace sdělit nechtěla tehdy ani nyní.

Mluvčí fakultní nemocnice Nikola Bánská pouze potvrdila, že dítě přijali na urgentním příjmu od Letecké záchranné služby.

Na facebookovém profilu skiareálu v Malé Úpě se v pondělí objevila výzva všem, kdo byli kolem poledne na sjezdovce či vleku nebo volali záchranku. Zástupkyně rodiny Veronika Rubin v příspěvku prosí o pomoc a žádá svědky, aby vyjasnili, jak k nehodě došlo. Píše, že třináctiletý chlapec byl na místě resuscitován a v kritickém stavu jej přepravili do nemocnice. Nyní je v umělém spánku.

Jak uvedl server Novinky.cz, úrazu zřejmě předcházela srážka s někým dalším, po níž chlapec skončil v lese. To však svědci nepotvrdili.

„Dnes se ozvali tři svědci na policii v Hradci Králové a tato oznámení postoupíme do Krkonoš. Svědci vyvrátili, že by došlo k cizímu zavinění, podle nich si úraz lyžař způsobil sám. Nebude tedy čím se dál zabývat,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová s tím, že podání nejspíš bude „uloženo“.

