Nehlídanou májku kdosi skácel. Důchodci to příště vzdají, varuje starosta

V sobotu 30. dubna stavělo májku před Obecní hospodou v Šonově asi dvacet dobrovolných hasičů. Podle starosty Josefa Kulka to však bylo „v duchu dřívějších tradic“.

„Samozřejmě se našel idiot, který také v duchu tradic tuto májku do rána podřízl a ukořistil břízku i s věncem. Měli si ji hlídat. Takto se to ale dělávalo v době, kdy stavbu zajišťovali mládenci a májky se stavěly prakticky v každé obci,“ uvedl starosta Provodova-Šonova na facebookovém profilu obce v prohlášení k neznámému „hrdinovi“.

„V dnešní době mají mládenci úplně jiný způsob zábavy a májku stejně jako v tomto případě staví z převážné většiny důchodci z důvodu uchování tradic. Představa do rána hlídkujících sedmdesátníků mě trochu děsí,“ napsal starosta.

Podle něj to možná byla poslední májka ve vesnici, protože není jisté, že se za rok do stavění máje pustí dost penzistů.

„Moderní doba postupně likviduje tradice, ale na druhou stranu nabízí takové vymoženosti, jakou je například fotopast,“ varoval starosta.

Pod jeho příspěvkem se pak objevila řada komentářů, která se zastávala spíš původního dodržování tradice, kdy chlapci hlídají máj nejméně jednu noc, někde se uvádí dokonce přes tři noci.

Tradici dodržte celou, nebo vůbec, namítali

„Vím, že je to nemilé, ale tohle je přece podstata stavění májky. Na tom ten zvyk přeci stojí. Je hezké, že se snažíte zachovat tradice, líbí se mi to, ale když už to chcete dělat, tak se vším všudy. Ne dělat jenom tu pohodlnou část,“ namítl Vojtěch Kožešník z České Čermné.

„Já myslela, že zrovna vesnice drží ještě tyto tradice. Za mého mládí to byla ostuda, když si ji neuhlídali!“ poznamenala Alžběta Kiki Šťastná.

O májku přišel i nedaleký Vysokov. Naštvaní jsou však i hasiči v sousedícím Provodově, kterým někdo u místní nádrže pokácel májku s odstupem, i když podle místní tradice se hlídá jen první noc. Svou májku už však opravili.

„Beru to, kdyby (májka) byla pokácena v noci na 1.5. Ale jelikož v Provodově přežila i další dvě noci, tak rozhodně neměla být už pokácena. A měla tvořit měsíční výzdobu obce či obcí. A co se týká našich starších kamarádů ze Šonova, je to znevážení jejich práce. Ostatně všech, co se snaží ve svém volném čase zkrášlovat a zvelebovat naši obec či obce,“ nahněvalo provodovského hasiče Petra Ruffera, který se od neznámého zloděje dožadoval vrácení alespoň kovové konstrukce pro věnec.

Před třemi lety vzbudil pozornost případ skácené májky v Martínkovicích na Broumovsku. Navzdory místní zvyklosti, že májku je možné ukrást až po půlnoci, ji kdosi uřízl už dříve a odnesl si ozdobený věnec. Později zbytek májky objevila čtveřice mladých z Božanova a zapřáhla kmen za auto, ale zastavili je policisté, od nichž dostali pokutu. Starostové se tehdy pokutované party zastávali, Božanovští dokonce chtěli mladým na pokuty přispět.