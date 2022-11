Kvůli lásce ke sněhu. V Krkonoších už nadšenci lyžují na sjezdovce Anděl

Příznivé počasí, teplota mírně nad nulou a šedesáticentimetrová vrstva kvalitního umělého sněhu na přírodním podkladě čekaly na první lyžaře těsně pod vrcholem Černé hory. Nepříliš dlouhou sjezdovku vynahrazovala jízda bez front, mlha v údolích k ní nedosáhla.

„Včera jsme se dozvěděli o prvním lyžování, tak jsme se rozhodli toho využít a dobře jsme udělali. Jsme tady od 10 hodin dopoledne, počasí je nádherné, sníh pěkný, ale už budeme pomalu končit, napoprvé to stačilo,“ pochvaloval si okolo 15. hodiny podmínky Vladimír Dvořáček ze Dvora Králové nad Labem.

Spuštění prvního vleku umožnila vrstva přírodního sněhu v horní části Černé hory s vrcholem v nadmořské výšce 1 300 metrů. Lyžovat se bude i v neděli od 9 do 16 hodin. V dolní stanici lanovky v Janských Lázních je k dispozici půjčovna vybavení a servis, u horní stanice je otevřený bar s otevřením.

Postavili jsme skokánek, zablbneme si

„Je to super. Kvůli lásce k horám, ke sněhu a k zimě jsem se nedávno přistěhovala do Janských Lázní, takže jsem tady už doma a jsem ráda, že toho můžu využít hned od začátku sezony. Počasí je dobré, tady na vršku je krásně a sníh je skvělý. Čekala jsem to horší, myslela jsem si, že bude mokrý. Navíc jsme postavili skokánek, takže si i zablbneme. Těch 300 metrů na rozježdění úplně stačí,“ konstatovala mladá snowboardistka Michaela, která se do Krkonoš přistěhovala z Litoměřic.

Vloni se na Andělu poprvé lyžovalo 3. prosince. Letos na přípravu sjezdovky stačilo několik dní.

„Počasí nám přálo, napadlo 20 centimetrů přírodního sněhu a díky mrazivým nocím jsme mohli zasněžovat,“ sdělila Zina Plchová, mluvčí SkiResortu Černá hora – Pec, pod který spadá 50 kilometrů sjezdovek ve východních Krkonoších.

Letošní novinkou je například pětice nových roleb pro efektivnější úpravu svahů. Všechny jsou vybavené technologií SnowSAT, která díky datům z družic a GPS dokáže přesně monitorovat výšku sněhu na sjezdovkách. „Pokud napadne dostatek přírodního sněhu, je možné optimalizovat výrobu technického sněhu a výrazně tak snížit náklady,“ vysvětlila Plchová.

Rychle zasněžují i další střediska. Před sezonou ve skiareálech nedošlo k zásadním investicím, vlekaři se soustředili na posílení technologií pro umělé zasněžování, na vylepšení služeb či dětských parků a investovali do nových roleb.