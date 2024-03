Velké G s korunou. Hradec Králové představil nové logo a vizuální styl

Studio superlative.works pro Hradec Králové navrhlo novou značku, s níž se bude chlubit doma i v zahraničí. Město tak po 15 letech opouští modro-bílo-zelený grafický shluk, ze kterého si nové logo nevzalo vůbec nic. Inspirovalo se naopak heraldickým znakem, tedy lvem s korunou, který v tlapách svírá písmeno G.

Verzálka G je nyní nejvýraznější, svatováclavská koruna nad ní je zřetelně geometricky zjednodušená. Vizuální styl je unikátní písmem s jasně identifikovatelným R nebo velmi nápadnými hranami.

Nové logo Hradce Králové představil jeho autor Petr Štěpán.

Přestože Hradec nové logo i styl už představil, začne je používat nejspíš až na začátku příštího roku, kdy si bude připomínat 800. výročí první zmínky o městě. Do soutěže se před rokem přihlásilo sto různých ateliérů či designérů, porota nakonec vybrala studio superlative.works a autory Petra Štěpána a Bohumila Vašáka.

Logo i vizuální styl Hradce by měly převzít nejen všechny městské organizace jako například dopravní podnik, městská policie nebo městské lesy, ale i webové stránky či směrovky v ulicích odkazující na různá hradecká atraktivní místa.

„Je to malý splněný sen“

Vedení města při středečním představování ve VIP salonku fotbalové arény nešetřilo superlativy.

„Jsme u něčeho velkého. Výsledkem soutěže je něco, co překračuje obvyklé standardy. Tento styl nejen sjednocuje, ale i oslavuje naše městské hodnoty a tradice. Signalizuje novou éru naší komunikace. Porota byla ohromena kvalitou předložených návrhů. Hradec má vizuální styl, který je nejen esteticky přitažlivý, ale který také mluví o tom, kým jsme,“ řekl náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

Podle něj staré modrozelené logo jako sjednocující svorník nefungovalo. Jeho hodnocení podpořila i primátorka Pavlína Springerová:

„Dnes si mnozí obyvatelé ani neuvědomují, co všechno je součástí města. Stávající vizuální styl tento komfort nenabízel. Ten nový je splněným malým snem. Je to velmi citlivé zpracování našich tradičních symbolů, které v Hradci máme rádi. Jsme pyšní na historii, ale zároveň hledíme do budoucnosti. Těším se na to, že Hradec bude jednoznačně rozpoznatelným a čitelnějším městem.“

Géčko jako dominanta

Jednou z nejznámějších značek studia superlative.works byla modrobílá hlava lva v úspěšné prezidentské kampani Petra Pavla. Když designéři navrhovali hradecké logo, přijeli do města, aby se inspirovali.

„Základní inspirací byl heraldický znak města. Procházeli jsme se tu a zjistili jsme, že ten lev s géčkem je ve veřejném prostoru i architektuře všudypřítomný. Naší ambicí nebylo přijít s úplně novým vizuálním znakem, který by byl městu cizí. Ten erb jsme se tedy snažili převést do jazyka 21. století. Lva jsme nahradili géčkem a zachovali jsme i svatováclavskou korunu, kterou jsme radikálně vystylizovali, její trny jsou základním prvkem nového stylu,“ vysvětlil Petr Štěpán.

Novinka už zdobí reklamní tašky

Nové je i písmo, jehož licence přijde na 40 tisíc korun. Má kroužek v písmenu R, je špičaté a Hradec ho bude užívat v nejrůznějších brožurách, na výlepových plochách, ale i na směrovkách. Společným znakem mají být tečky jako ostny svatováclavské koruny.

Zdánlivá jednoduchost přináší obrovskou výhodu: vizuální styl nebude stárnout. autor Petr Štěpán

„Ta zdánlivá jednoduchost přináší obrovskou výhodu: vizuální styl nebude stárnout,“ podotkl Petr Štěpán, který by rád z hradeckých ulic vymetl vizuální smog. Ten by chtěl nahradit ušlechtilými materiály.

V plánu je také nový návrh webových stránek města. „Snažili jsme se, aby stránka působila příjemnějším dojmem, a pokusili jsme se z informativní nástěnky udělat nástroj, který bude lidi bavit,“ konstatoval spoluautor hradeckého loga i nového stylu.

Na ukázku toho, že radnice je na nové logo pyšná, připravila dokonce i merch, tedy reklamní předměty, s „géčkem“ a jednoduchou korunou. K dostání budou tašky, tužky, hrníčky, nebo dokonce žabky.