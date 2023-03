Loděnice pro hradecké vodáky a otužilce za 21 milionů se otevře na jaře

9:30

Ještě na jaře by se hradečtí vodáci a otužilci měli nastěhovat do úplně nové loděnice, která vyrostla na pravém břehu řeky Orlice u stavby multifunkčního stadionu. Přestože zbývá dodělat terénní úpravy v okolí dvoupatrové kostky, údajně nic nebrání, aby loděnice za 21,2 milionu korun bez započtení DPH do konce března prošla kolaudací.