Blonďatou americkou zpěvačku největší hvězdy 30. ročníku Rock for People vyhecoval k nečekanému kroku nápis „EMILY CUT MY HAIR“, který měl fanoušek na transparentu.

„Bavili jsme se s ním normálně česky, bylo to vtipné. Před koncertem jsem mu říkal, že je odvážné přijít s takovým transparentem, že je malá šance, že by mu to vyšlo. Během koncertu mezi skladbami transparent často dával nahoru, až mu fanoušci dost nadávali, že přes něj nevidí. Ale nakonec mu to vyšlo. Po koncertu jsem se omluvil, že jsem mu nevěřil, pogratuloval a udělali jsme si fotku na památku,“ prozradil iDNES.cz Filip Souček, který stál hned vedle fanouška s transparentem.

Dostat se do prvních řad na Linkin Park v den, kdy do hradeckého Parku 360 dorazilo 50 tisíc návštěvníků, stálo hodně úsilí. Ti, kterým se to povedlo, mluví o nezapomenutelném zážitku. Kdo chtěl být blízko členům slavné kalifornské formace, musel se drát dopředu už při koncertu kapely Biffy Clyro, která hrála na obřím pódiu Fat Lady právě před Linkin Park.

„Já na takové dlouhé čekání vpředu už moc nejsem, ale tady jsme se rozhodli, že to zvládneme. Bylo to asi dvouhodinové čekání v davu, ale nakonec jsem rád, že to člověk vydržel a zvládl. Hodně si tam lidé navzájem pomáhali s vodou, takže to bylo ve finále v pohodě. Určitě tam někteří byli ještě déle, ale to byli hlavně fandové, co drželi první řadu. Já jsem ani nevěřil, že se dostaneme nakonec takhle blízko,“ popsal Souček, který zároveň spravuje českou fanouškovskou facebookovou skupinu a web kapely Rammstein.

„Je to naše celoživotní srdcovka. V mém případě to jsou i právě Linkin Park, kteří byli jednou z prvních velkých kapel, které jsem jako malý kluk začal poslouchat, takže mě pak jako miliony dalších silně zasáhla smutná zpráva ohledně odchodu Chestera Benningtona. Ale Emily mi hned v kapele sedla, nové album je s ní skvělé, a tak jsem byl nesmírně šťastný, když je organizátoři RfP ohlásili na letošní ročník. Hned jsem věděl, že tam nesmím chybět,“ řekl Souček.

Rozjeli jsme pátrací akci

Kuriózní moment s holením vlasů byl podle pořadatelů skutečně autentický.

„Kolegům jsem se musel omluvit, protože i já jsem byl nevěřící Tomáš, říkal jsem si, že to asi bylo připravené, a nechtěl jsem věřit, že to bylo spontánní. Ale pak jsme rozjeli pátrací akci, toho kluka jsme v areálu našli a ujistili se, že to fakt připravené nebylo,“ řekl ředitel Rock for People Michal Thomes.

Také redakce iDNES.cz se pokusila fanouška kontaktovat, ale zatím bez reakce. Na sociálních sítích si scénka začala žít svým životem. V desítkách příspěvků se například řeší, jak nový sestřih s částečně oholenou hlavou nazývat: „Je to mullet nebo snad skullet?“

Jeden z návštěvníků koncertu v diskuzi na facebookovém profilu Hedliner poznamenal: „Transparentu si Mike všimnul hned na začátku, usmíval se a ukazoval palec nahoru.“

Mike Shinoda je jednou z hlavních tvářích kapely Linkin Park a také on na svém Facebooku sdílel fotku Emily se strojkem v ruce. „Česko! Užili jsme si tunu zábavy,“ napsal Shinoda anglicky ke sdíleným snímkům z koncertu a doplnil „Děkuju“ v češtině.

Humornou kadeřnickou vsuvku si nenechal ujít ani fotograf MF DNES Martin Veselý: „Když jsem viděl, jak zpěvačka vyvolává fanouška s transparentem a vyzývá ochranku, aby ho pustila dopředu, hned jsem tam běžel, abych byl co nejblíž. Fanoušek jí dal strojek, otočil se a řval do davu.“

Linkin Park se na hradeckém letišti představili ve skvělé formě s dramaturgicky výborně vystavěným setem a ohromnou show.

Rekordní Rock for People, který si budou mnozí pamatovat i kvůli politickým vzkazům především britských kapel v čele s Kneecap, uzavřel nedělní narozeninový den s koncertem Guns N´ Roses.