Letecká škola neuspěla. Stát svěřil malé letiště v Jičíně opět aeroklubu

Zpráva dorazila ke členům spolku jen pár dní před Vánoci a pro místní to byl vítaný dárek. Proti změně režimu na malém regionálním letišti se postavili okolní obce i lidé peticí. Obavy měli ze zvýšení provozu, nárůstu hluku i případných leteckých incidentů.

„Jsme za to velmi rádi. Pokud bychom tuto výpůjčku nezískali a působila tam druhá strana, znamenalo by to pro nás ukončení činnosti a rozpad aeroklubu. To se podařilo zažehnat,“ těší se z rozhodnutí ministerstva předseda aeroklubu Aleše Holoubka.

24. srpna 2023

Letečtí nadšenci se obávali toho, že pokud by letiště získala do správy soukromá firma, zvýšila by poplatky za používání areálu. Okolní obce zase strašila vidina výrazného nárůstu provozu. Odpůrci argumentovali tím, že komerční subjekt bude chtít možnosti letiště využít na maximum a nebude respektovat letité dohody mezi piloty a obcemi.

„Množství letadel, která tu dnes létají, jsme ještě schopni strpět, ale v okamžiku, kdyby mělo narůst, byl by to pro nás velký problém. Navíc poloha letiště je vyloženě nevhodná, oba směry vzletové dráhy končí před vesnicí,“ vyjádřil už dříve obavy starosta Podhradí Michal Rambousek (nez.).

Když dorazila zpráva o vítězství petice a aeroklubu, neskrýval starosta nadšení.

„Uzavření této smlouvy považuji za velmi důležitý krok, který bude zárukou udržení dobrých vztahů mezi provozovatelem letiště a okolím. Domnívám se, že to je velmi hodnotný vánoční dárek, a jsem potěšen, že názory obyvatel mají stále svou váhu a je rozhodováno v zájmu občanů. Sám jsem se tomuto problému intenzivně věnoval od začátku roku 2021 a jsem rád, že jsme společně dosáhli tohoto výsledku,“ uvedl.

Zabrala petice i přímluvy politiků

Pod petici proti změně provozovatele se podepsalo kolem čtyř tisíc lidí. Aeroklub podpořili také starostové obcí včetně Jičína a za místní se na ministerstvu přimlouvali také senátor Tomáš Czernin (TOP 09) a hejtman Martin Červíček (ODS).

Výsledkem bylo, že se v listopadu na letiště osobně vypravil ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a debatoval i s místními obyvateli. Takový postup přitom není obvyklý. „Myslím, že to bylo vůbec poprvé, kdy byl někdo z vlády na jičínském letišti,“ podotkl Holoubek.

„Poslal jsem panu ministrovi oficiální dopis a upozornil jsem ho na některé postřehy z regionu. Požádal jsem, aby tato situace byla posouzena ve všech souvislostech a případně bylo rozhodnuto ve prospěch jičínského regionu. Jsem přesvědčen, že v současné době tam podmínky pro provoz školy nejsou,“ říká hejtman Martin Červíček.

„Kdyby mělo letiště jiného provozovatele, mohlo by to znamenat pro občany Jičína velkou zátěž,“ přidává se jičínský starosta Jan Malý (ANO).

Podle šéfa místního aeroklubu ministerská návštěva nebyla žádnou formalitou. Delegace přijela dobře připravená a sám ministr měl o situaci přehled. „Představili nám určitý koncept do budoucnosti. Byla to velmi věcná diskuse. Pro nás je klíčová spolupráce s obcemi a ministerstvo mělo podobnou představu,“ popisuje jednání Holoubek.

Výsledek se letecké škole Flying Academy, která za zápůjčku letiště nabízela státu půl milionu korun ročně, nezamlouvá. Firma má základny v Praze-Letňanech, Brně-Březí, ve Vídni, v amerických městech Miami a Los Angeles nebo v indickém Gurugramu. Už před dvěma lety od státu v dražbě koupila pozemek v areálu letiště Jičín, kde chtěla vybudovat zázemí pro výuku.

„Ministerstvo se má podle zákona chovat hospodárně. Veřejné vnitrostátní letiště by se mělo soutěžit v poctivé a transparentní hospodářské soutěži. Namísto toho přerozděluje a dává dárečky, snaží se zavděčit,“ vyjadřuje podiv generální ředitel Flying Academy Radim Olbrecht a a dodává, že ministr odmítl diskusi s firmou. Ta se nakonec obrátila na ministerstvo podle informačního zákona. Ani to jí však nepomohlo.

Prodloužení smlouvy začne platit v letošním roce a potrvá osm let. Aeroklub se v ní zavazuje o letiště pečovat, ale státu za pozemky platit nemusí.