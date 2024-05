Legendy nebes se bojí oraniště po koncertě Eda Sheerana, leteckou show odložili

Na začátku srpna měli do Hradce Králové přiletět bývalý bojový pilot a akrobat Martin Šonka, legendární stíhačka Mustang nebo první československý proudový letoun Aero L-29. Necelé tři měsíce před akcí je však jasné, že 2. ročník přehlídky Legendy nebes letos nebude.

Po loňské propršené premiéře se pořadatelé rozhodli dvoudenní festival s leteckou show, hudbou i rodinným programem přeložit na příští rok. Oficiálním důvodem nejsou finance, ale obavy o stav areálu jen pět dnů po druhém koncertu britské hvězdy Eda Sheerana v Parku 360.

V Hradci Králové tak letos zůstane osamocena jen jedna letecká přehlídka. Charitativní akce Open Skies For Handicapped se sice koná 22. června, tedy jen týden po čtyřdenním festivalu Rock For People, ale organizátoři o přeložení neuvažovali. Ani letos se nebude konat přehlídka Czech International Air Fest (CIAF) a pro veřejnost zůstane zavřená i Helicopter show, která se proměnila v odborné semináře pro experty.

Legendy nebes vloni nadchly, ač je poznamenal deštivý chladný víkend. Na 2. a 3. srpen letošního roku pořadatelé spustili prodej vstupenek a slibovali bohatý program. Mustang, československý Delfín nebo létající všeuměl Bronco – to vše mělo být jen zlomkem. Mělo jít o průřez historií letectví včetně skupinových vystoupení, vzdušných soubojů a akrobacií. Vše se tak přesouvá na další rok.

Obavy z oraniště po dešti

Pořadatelé se obávají stavu Parku 360. První vystoupení Sheerana 27. července už je vyprodané a na druhý koncert další den zbývají poslední vstupenky. Případný déšť v kombinaci s desítkami tisíc fanoušků britského písničkáře by z areálu mohly udělat oraniště.

Schůzky s organizátory koncertů ani s městem průlom nepřinesly. Loňský liják a složitý návrat areálu do použitelného stavu prý byly dostatečně velkým ponaučením.

„Po několika společných jednáních a zvážení veškerých možných rizik, která mohou vzniknout kvůli dešti, jsme dospěli k názoru, že pokud se bude nepříznivá povětrnostní situace opakovat i při takto velkém koncertu, mohou se organizátoři dostat do stejné situace. My se tím pádem nemůžeme zavázat k profesionální organizaci naší události,“ napsal ve vyjádření ředitel Legend nebes Jiří Podolský.

Přeložení oznámil Podolský na příští rok. „Vzhledem k blízkosti termínů konání obou akcí máme důvodné obavy, že bychom neměli dostatek času na uvedení plochy pro návštěvníky do stavu, který by kvalitativně odpovídal našim představám a splňoval vysoké bezpečnostní nároky na konání naší akce. Rizika spojená s vyšší mocí jsou velká, naprosto nepredikovatelná a mohla by způsobit bezpečnostní ohrožení našich vystavovatelů i návštěvníků.“

Thomes: Stav areálu je naše zodpovědnost

Michal Thomes, šéf agentury Ameba Production, která pořádá festival Rock For People i dvojkoncert Eda Sheerana, rozhodnutí o přeložení letecké show respektuje, ale neskrývá lítost. „Opakovaně jsem deklaroval, že na sebe vezmeme veškerou zodpovědnost a dodržíme náš závazek, abychom organizátorům legend v areálu nepřekáželi a nezpůsobili jim žádnou újmu. Byli jsme pro to připraveni udělat maximum včetně smluvního závazku,“ upozornil Michal Thomes.

5. srpna 2023

Pořadatelé přeložené přehlídky by uvítali, kdyby pomohla radnice. Termínový střet Legend nebes s případným dalším koncertem by mohl být fatální.

„Opravdu bychom potřebovali, aby se dva víkendy před pořádáním Legend nebes na hradeckém letišti nekonaly žádné větší akce pro více než deset tisíc lidí. Organizátory následující akce to vždy vystavuje nepřiměřenému riziku. Na toto téma chceme každopádně diskutovat se zástupci města, protože to oni mají regulační prvek, tedy letiště. Je nutné vytvořit určitý bezpečnostní prostor pro konání každé významné akce. Nedovedu si představit, že by se něco podobného konalo při dalších ročnících Legend nebes, které již pomalu začínáme připravovat,“ podotkl Jiří Podolský.

CIAF nebude ani letos

K loňskému zrodu Legend nebes významně přispělo přerušení tradice festivalu CIAF, na který do Hradce Králové pravidelně jezdily desítky tisíc diváků. Dosud poslední ročník se na letišti konal v září 2022 a ani letos se neuskuteční. Důvody jsou stejné jako vloni. „Ani letos o realizaci přehlídky CIAF neuvažujeme. Důvodem jsou stále rostoucí náklady a celková ekonomická situace včetně inflace a vývoje cen pohonných hmot. Uvidíme, jaká bude situace příští rok,“ řekl pořadatel Aleš Cabicar.

Už tento čtvrtek a pátek bude na hradeckém letišti přehlídka Helicopter Show, ale zúčastnit se mohou opět jen vyvolení. Akce se změnila na odborné semináře především pro záchranáře. V tomto roce to bude budoucnost letecké záchranné služby po roce 2028.

Letos jedinou pro běžné návštěvníky otevřenou leteckou přehlídkou na letišti bude charitativní Open Skies For Handicapped. Její tradice sahá do roku 2008, pořádá ji městská společnost Letecké služby a je zadarmo. V sobotu 22. června přiletí armádní stroje, které do vzduchu vezmou především hendikepované.