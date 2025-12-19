U letiště v Hradci Králové spadl vírník, při přistání strhl barevné žárovky

Záchranné složky vyjely k nehodě v pátek po 11:00.
„Muž okolo 55 let utrpěl poranění horní končetiny, žena kolem 30 let také. Jedná se o lehká zranění, oba byli při vědomí a komunikovali,“ sdělila mluvčí zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová. Sanita přepravila pacienty do hradecké fakultní nemocnice.
Hasiči vyslali dvě cisterny z hradecké centrální stanice. „Hasiči provedli odpojení elektroinstalace vírníku a sorbentem likvidovali unikající provozní kapaliny. Další práce jsme předali letištním hasičům,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl.
Na místě byli také policisté, ti věc předali Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
Protože jde o leteckou nehodu bez fatálního zranění, začala se jí zabývat Letecká amatérská asociace coby ústavem pověřená organizace.
„Jednalo se o přistání vírníku na jinou dráhu, než bývá obvyklé. Podle mých informací pilot zavadil o překážku,“ sdělil statutární zástupce ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod Josef Bejdák.