Náchod kupuje ochranné známky minerálky Ida, lidé ji ochutnají zřejmě už letos

Lázně v Bělovsi Minerální voda byla známa už za třicetileté války, Albrecht z Valdštejna si ji nechával posílat do ležení v Kladsku. Lázně zažily rozkvět v druhé polovině 19. století a na začátku 20. století. Ve druhé polovině 20. století lázně znárodnil stát, v restituci se vrátily potomkům Honlových, ale kvůli hygienickým požadavkům v roce 1996 skončily. V roce 2000 koupili lázně podnikatelé Miroslav Borůvka a Marian Khalifa se společností Běloveské lázně. Opakovaně je nabízeli městu k prodeji, neúspěšně se je pokusili vydražit, ale nakonec je nechali zpustnout. Roku 2017 odkoupila staré lázně společnost Lázně Běloves, provázaná s firmou IDA SpaMed. Plánovala zbořit staré domy a vystavět v Bělovsi do čtyř let lázeňský komplex s monoblokovou prosklenou budovou za půl miliardy korun až pro 200 pacientů. K tomu však nikdy nedošlo. O dva roky později odkoupily ruiny starých lázní Priessnitzovy léčebné lázně Jeseník. Vlastnily je dva roky, za pandemie však změnily plány. V roce 2021 odhlasovali zastupitelé Náchoda koupi 2,5 hektaru starých lázní i se zbytky budov za 40 milionů korun. Stáčírna zkrachovala v roce 2001, pak si lidé nadivoko čepovali vodu z přepadových trubek na břehu Metuje. Prameník, z něhož lidé stáčeli minerálku mezi lety 2011 až 2015, musel být zavřen, když vyšlo najevo, že město zapomnělo vyřešit problém s nadměrným množstvím arzenu. Navíc se rozhořel spor s majitelem lázní, který městu vypověděl nájem z kapličky a užívání vrtu. Město však roku 2016 získalo vlastní vrty minerálek a poté otevřelo Malé lázně s kolonádou. Předloni zakoupilo areál starých lázní, jejž nyní nazývá Velkými lázněmi. V něm jsou i původní zdroje minerálky Ida. Radnice loni nechala ve Velkých lázních vykácet nebezpečné stromy a nálety a připravuje nový park, který se svou podobou vrátí do roku 1930. Loni v létě ministerstvo zdravotnictví povolilo městu využívat všechny čtyři léčivé zdroje (Běla, Jan, IDA I, IDA II) pro pitné kůry, balneoprovoz a získávání léčivého plynu. Stáčírna byla až do loňska v majetku Mariana Khalify a podle katastru nemovitostí na ni bylo uvaleno zástavní právo z titulu exekuce. Elektronicky se dražila 15. listopadu 2022, město do ní šlo s 18 miliony korun, nový vlastník však uhradil 39 milionů.