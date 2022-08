V Bělohradě dokončují radnici s vlnitou fasádou, chladným nikoho nenechá

Moderní budova se stala novou dominantou náměstí K. V. Raise. Město za novostavbu a rekonstrukci části náměstí zaplatilo sto milionů korun. V současnosti už zbývá jen kanceláře vybavit nábytkem.

Interiéry ozvláštňují betonové sloupy a podhledy, mosazné zábradlí i charakteristické kruhové symboly v dlažbě, které se objevují na chodnících v centru lázeňského města.

Ve zrekonstruované části náměstí K. V. Raise vzniklo 24 parkovacích míst, nový je mobiliář a osvětlení. Dominantou klidové zóny je hranatá kašna. Abstraktní motivy na bocích kašny stojí na hře světla a stínu. Voda z ní v intervalech stříká do odtokového kanálku.

„Radnice jako taková je hezká, ale kašna mi přijde zvláštní. Nepochopila jsem, proč, když je to kašna, stříká vodu ven,“ říká Markéta Králová, která bydlí naproti novému úřadu. I další místní mají na radnici rozporuplné názory.

„Nadšený z toho moc nejsem, vypadá to tu jako betonová džungle. Radnice sice vypadá moderně, ale jestli to je účelné, to nevím,“ hodnotí přeměnu severní části náměstí Karel Bechtold.

„Stálo to hrozné peníze. Lepší by bylo, kdyby město koupilo Lázeňský hotel, opravilo ho a přestěhovalo radnici tam. Skutečnou dominantou Lázní Bělohradu je Lázeňský hotel, který chátrá,“ poukazuje paní Hana na architektonickou perlu čtyřtisícového města, která se nachází v jižní části náměstí.

Honosný dům postavený na konci 19. století podle návrhu architekta Jana Vejrycha se současnému majiteli nedaří prodat ani pronajmout, hotel je zavřený už víc než deset let. Za první republiky zde sídlila radnice a část opozičních zastupitelů volala po tom, aby se městský úřad přesunul právě sem.

Stěhování do voleb

Stavba třípatrové budovy začala loni v květnu. V přízemí vzniklo kromě menšího společenského sálu pro jednání zastupitelů a kulturní akce zázemí pro nové infocentrum. Dnes sídlí pár metrů odsud v cestovní kanceláři. Sál lze otevřít a propojit s vydlážděným nádvořím.

Zádveří s elektronickou úřední deskou bude otevřené i po zavírací době úřadu. Město na konci srpna plánuje slavnostní otevření, na konci letních prázdnin dojde na stěhování.

„Trochu nám to komplikují volby, ale věřím, že se ještě v září stihneme přestěhovat,“ doufá starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr (nestraník).

Výstavba radnice stála 80 milionů korun, na dalších 20 milionů vyšla rekonstrukce náměstí a venkovní úpravy. Víc než polovinu rozpočtu Lázně Bělohrad platily ze svého, zbytek je z padesátimilionového úvěru. Přestože ceny prací a stavebních materiálů v posledních měsících raketově vzrostly, původní rozpočet se zvýšil jen o dva miliony korun.

„Zvýšení rozpočtu je zanedbatelné, čekali jsme, že to vzhledem k současné situaci bude mnohem víc,“ přiznává Pavel Šubr.

Objekt vytápí plynový kotel, dramaticky rostoucí ceny plynu by podle starosty neměly na rozdíl od jiných městských budov představovat zásadní problém.

„V roce 2018, kdy se to projektovalo, nikoho nenapadlo, že půjde plyn tak nahoru. Měnit vytápění v průběhu stavby už bylo složité. Na druhou stranu je radnice perfektně zateplená, takže si myslím, že náklady nebudou tak dramatické. Jako město vlastníme spoustu dalších budov, kde jsou náklady na vytápění obrovské,“ vysvětluje.

Kromě radnice a části náměstí se dočkala rekonstrukce i přilehlá ulice Karla Moora, dostane nový povrch a chodníky. Práce budou hotové na konci září.

Původní radnice na prodej?

Ve stávající radnici úřad sídlí od konce druhé světové války. Budova je ve špatném technickém stavu, v kancelářích jsou propadlé podlahy, do střechy zatéká, vypadává elektřina a problémy jsou s topením. Navíc už kapacitně potřebám úřadu, ve kterém pracuje dvacet zaměstnanců, nestačí. O budoucnosti původní radnice rozhodne zastupitelstvo, které vzejde z podzimních voleb.

„Podle mě by bylo nejlepší budovu prodat, mohly by zde vzniknout byty nebo třeba penzion, který nám ve městě chybí. Zájemci o koupi staré radnice se nám ozývají už teď,“ naznačuje dosluhující starosta.

Podoba nového úřadu vzešla z architektonické soutěže, sešlo se v ní 58 návrhů. Zastupitelé vybrali vítěze v roce 2018. Na podzim 2020 byla hotová projektová dokumentace. Radnici postavila firma Syner, která loni v únoru vyhrála výběrové řízení. První studie na rekonstrukci domu v čele bělohradského náměstí vznikla už v roce 2000.

K úvahám o stavbě nového městského úřadu se zastupitelé vrátili v roce 2016, kdy z prodeje zámku, dětské léčebny a dalších nemovitostí město získalo desítky milionů.

„Připravovali jsme se na to několik let, dokázali jsme ušetřit peníze i z rozpočtového určení daní. Před zahájením stavby jsme měli na účtě 65 milionů,“ poznamenává Pavel Šubr. Namísto rekonstrukce zchátralého domu, v jehož přízemí v minulosti býval obchod, se Lázně Bělohrad rozhodly budovu zbourat a na jejím místě vybudovat novostavbu.