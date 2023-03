Kluzký povrch, zrádné schody či světelný smog. Pět much nové lávky v Hradci

1 Mráz = led. Klouže to!

Už 2. března, kdy se slavnostně otevírala, někteří z prvních nedočkavců na namrzlé lávce ztráceli rovnováhu. K Hradečákům se nyní doneslo, že o hrozícím problému se vědělo už několik měsíců před tím, než skutečně začalo mrznout. Pogumované segmenty z vysokopevnostního betonu sice malé údajně protiskluzové výstupky mají, přesto se lávka až příliš často mění ve skluzavku. Někteří chodci balancují, další se přidržují zábradlí. Skupinka studentů po lávce sjížděla k centru Aldis na pekáči.

Řešení bylo tragikomické. Po několika dnech se u paty lávky objevila cedule s neuvěřitelnou hrubkou: POZOR KLUZSKÝ POVRCH. Nadbytečné písmeno „S“ vzápětí zmizelo, ale to už byl Hradec pro smích po celé republice. Ale lávka klouzala dál.

Vlastimil Weiner @VlastimilWeiner Šaráda s lávkou přes Labe v @hkcity pokračuje! Město reaguje na první zkušenosti s náledím a kluzkým povrchem na lávce instalací varovné tabule!!! Nechtěl jsem tomu věřit. Opravdu tam stojí. Nejdřív s gramatickou chybou, nově s nápisem opraveným. ( V. Kašparová) https://t.co/sgzLVnV0GC oblíbit odpovědět

Také další snaha o bezpečný průchod přes Labe se příliš nepovedla. Projektant doporučil posyp látkou ze speciální frakce keramzitu a technické služby černé kuličky sehnaly. Posypaly jimi středový pruh, ale po lávce se bruslí dál. Přesvědčil se o tom také redaktor MF DNES. Zatímco na kole je bezpečnější jízda středem po posypu, pěšky se jistěji kráčí podél zábradlí. Nezbývá než věřit, že podobně kluzké potíže nepřinese pouhý déšť.

„Za ty peníze lávka mohla být klidně vyhřívaná, holt někdo nepřemýšlel,“ řekl Pavel Kloubec, který se na nové hradecké dílo přijel podívat až z Liberce.

2 Zrádné schody

Lávka je určena pěším a cyklistům, na což upozorňují značky. Když cyklista jede od Aldisu a v pořádku překoná 103 metrů dlouhý most, musí pokračovat rovně do Škroupovy ulice, i kdyby chtěl zatočit na Smetanovo nábřeží a pokračovat podél vody. Vpravo i vlevo vedou schody, které lze velmi snadno přehlédnout, protože budí dojem šikmé plochy. Vjezd na ně pravděpodobně znamená pád, nejspíš i se zdravotními následky.

„Já jsem to schodiště skutečně přehlédl a vjel na ně. Naštěstí jsem neodbočil hned za zábradlím, ale až dva tři metry za ním, kde není takový spád. Ustál jsem to, ale jsem si skoro jistý, že starší cyklista nebo dítě by z kola spadli,“ upozornil Petr Pražák z Hradce Králové.

3 Zmatečné dopravní značky

Cyklistů se týká i jiná záludnost. Při vjezdu z obou stran je vítají cedule začátku cyklostezky. Na obou stranách lávky však jiné značky oznamují konec cyklostezky.

Ještě horlivější byli v Uherském Hradišti, kde na 200metrovém úseku dokázali umístit 19 značek se začátkem a koncem, není se co divit, že cyklozmatení či vyhovění nelogickému zákonu poznal i Hradec. Když se projekt představoval na papíře, kromě zatím ještě neexistující Škroupovy piazzety, tří přístavišť a ploch Nového Eliščina a Nového Smetanova nábřeží, se na něm rýsovala stezka vedoucí až k podchodu u kina Central.

Jenže skutečnost je jiná. Ke křižovatce Škroupovy ulice s Průmyslovou to cyklista projede, i když značená stezka tu není, ale dál už je nekompromisní jednosměrka, kolař musí sesednout a zbývajících 150 metrů jít pěšky. „To není nešťastné, spíš komické. Takových pastí pro cyklisty je po městě mnoho, takže pro Hradečáky nepřibylo vlastně nic nového,“ pokračoval Pražák.

4 Moc světla škodí

Lávka po setmění připomíná obří zářivku klenoucí se přes řeku. „Je to velmi nepříjemné, protože mám okna přímo k lávce. Také dalším sousedům to vadí,“ řekl zahraniční student, který si pronajímá byt na Smetanově nábřeží.

Světelný smog vadí ekologům a nepochybně i rybám. Na lávce již visí protestní samolepky s nápisem „Proč svítíš?“ s QR kódem odkazující na webovou stránku bilesvetlo.cz, která se problematice věnuje.

„V domácnosti ať si lidé svítí, čím chtějí, ale na veřejnosti, kde nevhodné osvětlení ovlivňuje živočichy a rostliny či přímo celé ekosystémy a některým lidem zasahuje i do soukromí, to už je potřeba řešit,“ píše se na webu.

Až tento týden došlo k vysvětlení. Lávka údajně ve zkušebním provozu zářila na maximum, nyní už svítí jen na 10 procent. Zvolené „ledky“ však bohužel neumí měnit barvu a jejich výměna by stála 2,5 milionu korun.

„Zjišťujeme možnosti, zda by se při zachování bezpečnosti pěších a cyklistů dalo osvětlení částečně vypnout,“ řekl náměstek primátorky pro oblast majetku města Pavel Vrbický (Piráti).

„Umělé osvětlení v nočním prostředí výrazně ovlivňuje chování živočichů. Může narušovat přirozené chování a životní cykly u mnoha organismů. V některých případech může dojít až k lokálnímu vyhynutí dotyčného druhu,“ vysvětlila bioložka Blanka Mikátová.

5 Dojem kazí i další nedokonalosti

Lávka trpí bolístkami, které jsou vidět až na druhý pohled. Pogumovaný povrch je už teď na několika místech poškrábaný nejspíš od ručního odstraňování námrazy, na dalších místech jsou nevzhledné mapy.

Ozdobu nedělá ani vizuální nedokonalost mezi budovou Aldisu a bankou ČSOB. Vede tam široká stezka pískové barvy, ale těsně před lávkou se změní v černě vyasfaltované náměstí.

Elektrické vnitřnosti kryjí čtyři masivní leštěné ocelové pláty. Bohužel si zřejmě nikdo neuvědomil, že tento povrch je magnetem na špínu všeho druhu, takže jsou posety mnoha skvrnami, to už po necelém měsíci užívání. Zamrzí také nelícující díly bílého zábradlí a je jen otázkou času, kdy někoho napadne ulámat ocelové krytky LED osvětlení. Ty totiž nejsou zapuštěny, jak by se dalo očekávat, ale jen nasazeny.

Co není vina technického charakteru, jsou zámky lásky. I na hradecké lávce už jeden je.